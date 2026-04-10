Capcom tiene una oferta que parece un regalo, 36 juegos de Mega Man a un precio ridículo en Steam

Capcom ha dado inicio a sus ofertas y descuentos de primavera en Steam y como es normal, la desarrolladora japonesa agrupa sus franquicias más conocidas en paquetes. Sin embargo, en esta ocasión hay un paquete que resalta por la cantidad de juegos y el precio que tiene.Estamos hablando del Mega Man Complete Pack, el cual cuenta con todas las colecciones de legado de la franquicia del bombardero azul.

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¿Cuál es el precio del Mega Man Complete Pack en Steam?

Más abajo encontrarán, adjunto, un enlace con la opinión de cada uno de los juegos del Mega Man Complete Pack.

El Mega Man Complete Pack tiene un total de 36 juegos y su precio en Steam es de $111.008 COP. Sin embargo, este precio estará disponible solo hasta el cierre de los descuentos de primavera de Capcom en Steam, los cuales terminan el 15 de abril.

¿Cuáles son los juegos que tiene Mega Man Complete Pack?

El Mega Man Complete Pack tiene un total de 36 juegos que abarcan las distintas eras y versiones del icónico personaje de Capcom.

Las recopilaciones modernas del bombardero azul» ofrecen un recorrido exhaustivo por su historia, comenzando con las Mega Man Legacy Collection 1 y 2 (análisis), que reúnen las entregas numeradas del 1 al 10. Estas ediciones son especialmente valiosas por incluir la versión de PS1 del octavo título y por rescatar en formato físico los capítulos 9 y 10, cuyos contenidos descargables originales ahora se desbloquean jugando. Por su parte, la Mega Man X Legacy Collection 1 + 2 (reseña) se divide en dos volúmenes que abarcan desde el salto a los 16 bits hasta la transición al 3D; estas versiones tienen las versiones de SNES y PlayStation de los juegos, sumando además el cortometraje animado The Day of Σ presente en el juego de PSP Maverick Hunters.

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (análisis) agrupa seis aventuras que definieron una era de dificultad elevada y una historia más madura en las consolas portátiles de Nintendo. En una línea distinta, la Mega Man Battle Network Legacy Collection (reseña) organiza en dos volúmenes las travesías en el ciberespacio, incluyendo todas las versiones duales de la serie EXE. Finalmente, la Mega Man Star Force Legacy Collection (reseña) cuenta con toda la trilogía de esta saga, que se ambienta 200 años en el futuro de la saga Battle Network.

Adicionalmente, el Mega Man Complete Pack cuenta con dos juegos que no están presentes en estas colecciones de legado. Mega Man 11 (análisis), el cual llegó al mercado en octubre de 2018 y revitalizó la franquicia. Finalmente, el paquete se cierra con la versión offline del gacha Mega Man X DiVE (reseña) cuyos servidores cerraron en el 2023.

Fuente: Steam