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Capcom Vs. SNK 3 está muy cerca, EGDC dueña de SNK ha adquirido 26 millones de acciones de Capcom

Arabia Saudita (EGDC) incrementa su participación en la industria de los juegos de pelea adquiriendo un porcentaje de acciones de Capcom

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

Apenas a finales de febrero de este año, nos enteramos que Arabia Saudita, por medio de Qiddiya, adquirió el 100% de EVO. Previamente, en 2022, la Fundación Mohammed bin Salman ya había adquirido el 96% de la desarrolladora japonesa SNK, impulsando títulos como Fatal Fury: City of the Wolves. Ahora, se ha confirmado que la firma de inversión Electronic Gaming Development Company (EGDC) ha adquirido una participación significativa en Capcom, la compañía japonesa responsable de franquicias históricas en los juegos de pelea como Street Fighter.

¿Cuál es el porcentaje de Capcom que ha comprado Arabia Saudita por medio de EGDC?

A través de un informe presentado ante la Oficina Local de Finanzas de Kanto el pasado 13 de marzo, se reveló que EGDC ahora posee el 5.03% de las acciones de Capcom. Esta cifra corresponde a un total de 26,788,500 acciones adquiridas. Según el documento oficial, el propósito de este movimiento se define estrictamente como una «inversión pura», término técnico que indica que el objetivo primordial es la obtención de beneficios económicos mediante el aumento del valor de las acciones o el cobro de dividendos, sin buscar inicialmente una intervención directa en la gestión creativa o administrativa de la desarrolladora.

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Arabia Saudita, a través de diferentes brazos de inversión como Qiddiya Investment Company, también ha consolidado su control sobre infraestructuras clave del ecosistema competitivo, como la compra de EVO, el posicionamiento de EWC y la adquisición de SNK.

Este panorama revela un fenómeno de concentración de activos en un nicho específico de la industria, que a pensar de ser «bueno» no se deja de alertar a una parte de la comunidad que no ve con buenos ojos esta concentración de poder en un solo ente.

El lanzamiento de Capcom Vs. SNK 3 nunca había sido tan real como en el 2026

Si bien la compra de estas acciones de Capcom —como lo dijimos anteriormente— no involucrará una acción directa en las decisiones creativas de Capcom. Si vale la pena tener en cuenta, que el modelo de negocio implica que las decisiones estratégicas sobre el futuro de la escena competitiva, los derechos de transmisión y la sostenibilidad de los circuitos profesionales dependen de un número reducido de actores financieros. Para los usuarios y la comunidad, esto supone un cambio en la dinámica tradicional, donde el desarrollo del juego y la organización de eventos solían operar con independencia. Sin embargo, si nos alejamos de las polémicas oi preocupaciones por un momento, la compa de acciones en Capcom por los dueños de SNK y las recientes colaboraciones entre Street Fighter y Fatal Fury siguen aumentando la especulación sobre el posible lanzamiento de un nuevo crossover entre ambas desarrolladoras japonesas.

¿Ustedes qué piensan, está cerca el regreso de Capcom Vs. SNK? o tal vez esta acumulación de poder por parte de la inversión Saudí en el genero de juegos de pelea desembocará una nueva época oscura para el genero. Dejen su opinión en los comentarios.

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Vía: Automaton

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