Todo lo que sabemos sobre el capítulo 7 de Fortnite y la colaboración con Quentin Tarantino

La novia nos espera.

Por Julian Ramirez
Falta poco para que la divertida temporada de Los Simpson llegue a su fin y nos estamos preparando para un apoteósico evento que dará final al capítulo 6. Ya conocemos algunos detalles —tanto oficiales como filtrados— sobre el Capítulo 7 Temporada 1 de Fortnite que empezará el sábado 29 de noviembre de 2025 y vamos a compartirlos con ustedes, incluyendo información sobre el ‘crossover’ con Kill Bill de Quentin Tarantino.

Para comenzar, la nueva temporada se llamara ‘Pacific Break’ en inglés y tendrá una temática cinematográfica, por lo que podemos esperar varias colaboraciones con películas.

Entre las nuevas skins confirmadas se encuentran.

  • La Novia (Beatrix Kiddo) de Kill Bill
  • Gogo Yubari de Kill Bill
  • Yuki de las escenas no grabadas de Kill Bill
  • Marty McFly de Volver al Futuro
  • León de la encuesta oficial de Epic Games
  • Oso de la encuesta oficial de Epic Games
  • Vehículo DeLorean de Volver al Futuro
  • Globos aerostáticos
  • Podremos conducir las camionetas de reinicio
  • Modo Solo contra bots
  • Anomalías que generan grietas
  • Cambios menores a la interfaz

El mapa estará inspirado en Hollywood. Tendrá un letrero de Battlewood que parodia el letrero de Hollywood. Podemos ver algunos de los puntos de interés a muy baja resolución en el siguiente video.

Respecto a la colaboración de Fortnite con Quentin Tarantino, sabemos que está relacionada con ‘La venganza de Yuki’. Este era un capítulo de Kill Bill en el que la hermana de Gogo Yubari buscaba a La Novia para vengarse por la muerte de su hermana. Este fue cortado del guion y nunca fue grabado, pero va a hacerse realidad en el juego.

El evento de La venganza de Yuri estará disponible en Fortnite desde el domingo 30 de noviembre de 2025 y sabemos que Quentin Tarantino estuvo de algún modo relacionado con su producción. Al momento de hacer esta nota no estamos seguros si se trata de un cortometraje animado hecho en UE5, un evento especial, un modo de juego o una actividad dentro de Batalla campal.

Revelaremos más detalles sobre la temporada 1 del capítulo 7 de Fortnite a medida que nos enteremos de más información.

