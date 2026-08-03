Captain Tsubasa 2: World Fighters, así son las selecciones de Senegal, Indonesia e Italia en el nuevo juego de los Supercampeones

Bandai Namco y Tamsoft han presentado los detalles de tres nuevos equipos que estarán presentes en Captain Tsubasa 2: World Fighters. Entre los equipos presentados en esta ocasión se encuentran los combinados juveniles de Senegal, Indonesia e Italia.

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¿Qué sabemos de las selecciones de Senegal e indonesia en Captain Tsubasa 2: World Fighters?

Por parte de la selección juvenil de Senegal, perteneciente a la confederación CAF, se han presentado a sus figuras principales. El equipo está capitaneado por el mediocampista Ismail Senghor, de quien se ha podido observar su letal «súper disparo». Junto a él destaca el delantero Moussa Malick Diallo. Este quipo es original de Tamsoft e hizo su aparición en la entrega Captain Tsubasa: Rise of New Champions. En cuanto a la selección juvenil de Indonesia, se reveló que su uniforme de local presenta un diseño que se asemeja al kit titular utilizado por el seleccionado de Indonesia en la Copa AFF del año 2014. De sus personajes, no sabemos mucho, ya que, también han sido creados especialmente para este videojuego por Tamsoft.

Así juega el combinado juvenil de Italia

La selección juvenil de Italia en Captain Tsubasa 2: World Fighters cuenta en la portería con Gino Hernandez, considerado previamente como el portero número uno de Europa tras mantener un récord de un año entero sin recibir goles, mote que le valió el seudónimo de «Guardameta Perfecto».

Junto a él en la zaga destaca el líbero Salvatore Gentile, considerado el sucesor de Franco Baresi y reconocido como el mejor líbero de Europa. Gentile se caracteriza por su solvencia defensiva y el uso de técnicas como la «Defensa en Ángulo Recto» para frenar a los delanteros rivales. A pesar de enfrentarse a graves lesiones en torneos internacionales frente a rivales de gran poder como Uruguay, la escuadra italiana destaca siempre en la obra de Takahashi por mostrar un espíritu de lucha constante en el terreno de juego.

Fuente: Bandai Namco