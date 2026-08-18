Captain Tsubasa 2: World Fighters, Boca Juniors, São Paulo y más equipos de Suramérica han sido presentados

Bandai Namco y el desarrollador Tamsoft han revelado un nuevo adelanto para Captain Tsubasa 2: World Fighters, cuya fecha de lanzamiento mundial está programada para el 28 de agosto de 2026. Este nuevo adelanto, no está enfocado en un solo equipo. Por el contrario, han sido presentados cinco nuevos equipos que estarán presentes en el juego. Cada uno de estos, con excepción del Stuttgart Jr, representan a emblemáticos equipos de Suramérica.

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¿Cuáles son los equipos de Suramérica presentados en el nuevo tráiler de Captain Tsubasa 2: World Fighters?

El avance confirma la llegada de cuatro escuadras pertenecientes a la Copa Libertadores. El club argentino Boca Juniors, comandado por Juan Díaz, conocido como «el genio» y basado en Diego Maradona, se aprecia los colores tradicionales y diseños muy similares a los que usa el club argentino en la vida real. Junto al conjunto argentino, el nuevo tráiler de Captain Tsubasa 2: World Fighters revela la presencia de otros gigantes sudamericanos de la Copa Libertadores.

Entre las escuadras que acompañan al Boca se encuentran los clubes brasileños Gremio, el cual reúne en su plantilla a estrellas de la selección brasileña como el arquero Salinas y el defensor Casagrande. El Flamengo que tiene como punta de lanza en el ataque al rival de Tsubasa en Brasil, Carlos Santana y el São Paulo en sus versiones juvenil (con la presencia de Tsubasa) y el equipo adulto. Este último cuenta con la presencia de Pepe como capitán.

Finalmente, al final de este nuevo adelanto, Bandai Namco confirma que contaremos con la presencia de cinco de los equipos de secundaria. Los primeros dos de estos cinco equipos que han sido presentados son el Nankatsu comandado por Taro Misaki y el Toho de Kojiro Hyuga. Esperamos que el viernes, el nuevo tráiler de Captain Tsubasa 2: World Fighters esté enfocado en presentar a las tres escuadras restantes.

Fuente: Bandai Namco