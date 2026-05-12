Captain Tsubasa 2: World Fighters, el nuevo juego ya tiene fecha de lanzamiento y presencia de las selecciones de México, Uruguay y Argentina

Desde el pasado 5 de febrero conocemos que Bandai Namco y Tamsoft se encuentran trabajando en un nuevo juego que adapta el universo del manga de Yoichi Takahashi titulado Captain Tsubasa 2: World Fighters. Ahora, luego de anunciarlo en sus redes sociales con un día de antelación, la desarrollador japonesa ha compartido un nuevo tráiler de Captain Tsubasa 2: World Fighters, el cual confirma su fecha de estreno, brinda detalles de la historia y revela el contenido de las diferentes versiones del título. Esta noticia llega al tiempo que la Asociación de Fútbol de Japón arma su propio «Blue Lock».

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¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Captain Tsubasa 2: World Fighters?

Con la fiebre por el inicio de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 es normal que nos preguntemos cuando sale o será la fecha de lanzamiento de Captain Tsubasa 2: World Fighters. Sin embargo, el juego no llegará antes del inicio de la copa del mundo de la FIFA. Afortunadamente, la espera no tendrá que ser mucha. Ya que, Captain Tsubasa 2: World Fighters llegará el viernes 28 de agosto del 2026 para PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series y PC vía Steam.

El avance confirma varias selecciones internacionales que formarán parte de la campaña del juego. Además de las mencionadas México, Uruguay (con Ryoma Hino) y una versión renovada de Argentina, el tráiler muestra enfrentamientos contra Tailandia, Uzbekistán, Arabia Saudí, China, Camerún, Suecia, Países Bajos, Alemania y Brasil, este último con la presencia confirmada de Naturezza.

¿Cuáles son las ediciones que tendrá Captain Tsubasa 2: World Fighters?

Edición estándar (COL$ 184.900): Incluye el juego principal con la campaña del mundial juvenil supervisada por Yoichi Takahashi.

Incluye el juego principal con la campaña del mundial juvenil supervisada por Yoichi Takahashi. Edición deluxe (COL$ 244.900): Contiene el juego base más el pase de temporada, que otorga acceso a tres paquetes de personajes adicionales (DLC 1, 2 y 3) y el balón negro como bonificación.

Contiene el juego base más el pase de temporada, que otorga acceso a tres paquetes de personajes adicionales (DLC 1, 2 y 3) y el balón negro como bonificación. Edición definitiva (COL$ 279.900): Es la versión más robusta; añade al contenido deluxe un paquete de 5 uniformes, 2 temas para el menú, 3 personalizaciones de balón y diversos ítems de desbloqueo anticipado.

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica