Videojuegos

Captain Tsubasa 2: World Fighters, el nuevo juego ya tiene fecha de lanzamiento y presencia de las selecciones de México, Uruguay y Argentina

Captain Tsubasa 2 World Fighters, el nuevo juego ya tiene fecha de lanzamiento y presencia de las selecciones de México, Uruguay y Argentina

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Desde el pasado 5 de febrero conocemos que Bandai Namco y Tamsoft se encuentran trabajando en un nuevo juego que adapta el universo del manga de Yoichi Takahashi titulado Captain Tsubasa 2: World Fighters. Ahora, luego de anunciarlo en sus redes sociales con un día de antelación, la desarrollador japonesa ha compartido un nuevo tráiler de Captain Tsubasa 2: World Fighters, el cual confirma su fecha de estreno, brinda detalles de la historia y revela el contenido de las diferentes versiones del título. Esta noticia llega al tiempo que la Asociación de Fútbol de Japón arma su propio «Blue Lock».

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Captain Tsubasa 2: World Fighters?

Con la fiebre por el inicio de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 es normal que nos preguntemos cuando sale o será la fecha de lanzamiento de Captain Tsubasa 2: World Fighters. Sin embargo, el juego no llegará antes del inicio de la copa del mundo de la FIFA. Afortunadamente, la espera no tendrá que ser mucha. Ya que, Captain Tsubasa 2: World Fighters llegará el viernes 28 de agosto del 2026 para PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series y PC vía Steam.

- Publicidad -

El avance confirma varias selecciones internacionales que formarán parte de la campaña del juego. Además de las mencionadas México, Uruguay (con Ryoma Hino) y una versión renovada de Argentina, el tráiler muestra enfrentamientos contra Tailandia, Uzbekistán, Arabia Saudí, China, Camerún, Suecia, Países Bajos, Alemania y Brasil, este último con la presencia confirmada de Naturezza.

¿Cuáles son las ediciones que tendrá Captain Tsubasa 2: World Fighters?

  • Edición estándar (COL$ 184.900): Incluye el juego principal con la campaña del mundial juvenil supervisada por Yoichi Takahashi.
  • Edición deluxe (COL$ 244.900): Contiene el juego base más el pase de temporada, que otorga acceso a tres paquetes de personajes adicionales (DLC 1, 2 y 3) y el balón negro como bonificación.
  • Edición definitiva (COL$ 279.900): Es la versión más robusta; añade al contenido deluxe un paquete de 5 uniformes, 2 temas para el menú, 3 personalizaciones de balón y diversos ítems de desbloqueo anticipado.

🔥

Más noticias sobre anime

The Ghost in The Shell: esta es la fecha de estreno del anime a cargo de Science Saru, el estudio de Dan Da Dan
 The Ghost in The Shell: esta es la…
El anime Sekiro: No Defeat tendrá un estreno de tres semanas en salas de cine
 El anime Sekiro: No Defeat tendrá un estreno…
Baki: Blood Arena – Reseña (PC)
 Baki: Blood Arena – Reseña (PC)

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica

Más de:
Captain Tsubasa 2: World Fighters Captain Tsubasa 2: World Fighters
Nintendo ofrece paquetes de Switch 2 más uno de tres juegos exclusivos por tiempo limitado, por el mismo nuevo precio anunciado
¿Antojado de comida italiana mientras juegas LoL? Para eso están las nuevas skins de Vel’Koz, Irelia, Sion e Illaoi
Fortnite tendrá una colaboración con EsDeeKid, que NO es Timothée Chalamet
¡Cyclops por fin llegará a Marvel Rivals junto a Devil Dinosaur! Tendrán que rescatar a Moon Girl en la temporada 8
SNK presenta VS Studio, el nuevo estudio de desarrollo a cargo de Katsuhiro Harada
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Como si se tratase de Dr. Stone, Nvidia planeaa trasladar la infraestructura de IA a la órbita terrestre ante límites en el planeta
Siguiente artículo Razer presenta el teclado Huntsman V3 Tenkeyless 8KHZ, perfecto para esports con latencia ultrabaja
No hay comentarios

Lo último

Razer presenta el teclado Huntsman V3 Tenkeyless 8KHZ, perfecto para esports con latencia ultrabaja
Tecnología
Como si se tratase de Dr. Stone, Nvidia planeaa trasladar la infraestructura de IA a la órbita terrestre ante límites en el planeta
Tecnología
Blue Lock se vuelve realidad de la mano de la Asociación de Fútbol de Japón y así se puede participar
Cultura POP
Westworld abrirá de nuevo sus puertas como una película, después de la cancelada serie de HBO basada en la película de Michael Crichton
Cine y TV