Captain Tsubasa 2: World Fighters, esta es la titular de la selección de Japón en el juego

El pasado 12 de mayo conocimos los detalles de la historia que tendrá Captain Tsubasa 2: World Fighters. Ahora, Bandai Namco y Tamsoft han compartido el primero de una serie de adelantos encargados de presentar a los equipos que estarán presentes en el juego.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Captain Tsubasa 2: World Fighters. Seguir

¿Cuál es la alineación titular de la selección nacional de Japón en Captain Tsubasa 2: World Fighters?

La alineación titular confirmada para la Selección Nacional Youth de Japón en Captain Tsubasa 2: World Fighters presenta una formación de 4-4-2. El legendario guardameta Genzo Wakabayashi defiende la portería, protegido por una línea defensiva compuesta por Makoto Soda, Hiroshi Jito y Ryo Ishizaki. La línea defensiva de Japón se completa con el ‘Príncipe del Campo’, Jun Misugi .

El mediocampo es un motor creativo liderado por el ‘As’ Taro Misaki y el capitán del Furano Hikaru Matsuyama, quienes cuentan con el apoyo de Takeshi Sawada y el dinámico Shingo Aoi. Todo el medio campo es liderado por el capitán de la selección de Japón, Tsubasa Ozora. Junto al 10 de Japón, el ataque de la selección nipona recae en la duplade Shun Nitta y el letal Kojiro Hyuga.

Ahora, solo resta esperar al siguiente tráiler para conocer que otros personajes conformarán la alineación titular de los equipos de Captain Tsubasa 2: World Fighters.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Captain Tsubasa 2: World Fighters?

Con la fiebre por el inicio de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 es normal que nos preguntemos cuando sale o será la fecha de lanzamiento de Captain Tsubasa 2: World Fighters. Sin embargo, el juego no llegará antes del inicio de la copa del mundo de la FIFA. Afortunadamente, la espera no tendrá que ser mucha. Ya que, Captain Tsubasa 2: World Fighters llegará el viernes 28 de agosto del 2026 para PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series y PC vía Steam.

Fuente: Bandai Namco Japón