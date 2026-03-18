Captain Tsubasa 2: World Fighters, nuevo tráiler explica los nuevos super pases, tiros y otras habilidades

Bandai Namco ha presentado un nuevo adelanto de Captain Tsubasa 2: World Fighters, el segundo juego desarrollado por Tamsoft que adapta la obra de Yoichi Takahashi. El tráiler detalla los sistemas de juego que integrará Tamsoft en Captain Tsubasa 2: World Fighters.

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El tráiler no confirma el lanzamiento de Captain Tsubasa 2: World Fighters, el cual sigue estado programado para algún momento del 2026.

El sistema de juego ha sido modificado para ofrecer un mejor control sobre las acciones en el campo. A diferencia de Rise of New Champions donde los movimientos especiales se limitaban principalmente a tiros al arco, en Captain Tsubasa 2: World Fighters las super técnicas se han extendido a los pases, regates, entradas y bloqueos. Adicionalmente, el juego permitirá tanto el modo historia individual como enfrentamientos competitivos locales o en línea, falta ver si el netcode del juego ha evolucionado. Ya que era una de las fallas que tenía la primera entrega.

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Fuente: Bandai Namco