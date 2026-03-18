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Captain Tsubasa 2: World Fighters, nuevo tráiler explica los nuevos super pases, tiros y otras habilidades

Tamsoft presenta algunas de las novedades jugables de Captain Tsubasa 2: World Fighters, pero su lanzamiento sigue siendo un misterio.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Bandai Namco ha presentado un nuevo adelanto de Captain Tsubasa 2: World Fighters, el segundo juego desarrollado por Tamsoft que adapta la obra de Yoichi Takahashi. El tráiler detalla los sistemas de juego que integrará Tamsoft en Captain Tsubasa 2: World Fighters.

El tráiler no confirma el lanzamiento de Captain Tsubasa 2: World Fighters, el cual sigue estado programado para algún momento del 2026.

El sistema de juego ha sido modificado para ofrecer un mejor control sobre las acciones en el campo. A diferencia de Rise of New Champions donde los movimientos especiales se limitaban principalmente a tiros al arco, en Captain Tsubasa 2: World Fighters las super técnicas se han extendido a los pases, regates, entradas y bloqueos. Adicionalmente, el juego permitirá tanto el modo historia individual como enfrentamientos competitivos locales o en línea, falta ver si el netcode del juego ha evolucionado. Ya que era una de las fallas que tenía la primera entrega.

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Ahora que leyeron nuestra guía de lectura del ‘manga’ Captain Tsubasa,les recomendamos más contenido de la obra de Yoichi Takahashi.

En GamerFocus, hemos hecho un seguimiento a los juegos de la obra del ‘mangaka’ Yoichi Takahashi. Estos son algunos de los artículos sobre los diferentes juegos y personajes protagonizados por Ozora Tsubasa y los demás personajes de Captain Tsubasa.

Fuente: Bandai Namco

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