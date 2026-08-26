Captain Tsubasa 2: World Fighters – Reseña (PC)

La obra de Yōichi Takahashi cumplio en marzo del 2026 45 años desde su debut en las páginas de la revista Shonen Jump y Captain Tsubasa 2: World Fighters es el videojuego que celebra este aniversario. Este juego es la secuela directa de Captain Tsubasa: Rise of New Champions y continua a cargo del estudio de desarrollo Tamsoft, quienes el año pasado lanzaron el arena fighter Bleach Rebirth of Souls. Así que en nuestra reseña de Captain Tsubasa 2: World Fighters, les contaremos si esta secuela mejora con respecto a la entrega anterior y si vale la pena esta nueva visita al universo de los Supercampeones.

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¿Cuál es la Historia de Captain Tsubasa 2: World Fighters?

La historia de Captain Tsubasa 2: World Fighters se sitúa cuatro años después de los acontecimientos de Rise of New Champions. Es así que en oportunidad Tamsoft ha adaptado —con sus libertades— el arco argumental del manga conocido como World Youth (Juventud Mundial). Nuestro avatar inicia su aventura en las divisiones inferiores del São Paulo FC, este es el equipo donde juega Tsubasa Ozora, mientras que los demás integrantes de la selección de Japón se encuentran en Europa o Japón. En la historia vemos como se reune el equipo de Japón para enfrentar el torneo internacional Juventud Mundial contra combinados nacionales como Brasil, Alemania, Suecia, Tailandia, Arabia Saudita, China, Países Bajos entre otros.

Algunos partidos requieren ser jugados varias veces para poder cumplir con todos los objetivos.

Nuestro avatar es un joven talento de origen japonés que se incorpora a las filas del São Paulo FC. A través de cada episodio la historia de Captain Tsubasa 2: World Fighters vemos de forma detallada —y con extensos diálogos— secuencias cinematográficas que recrean la historia original e integran escenas inéditas supervisadas por Yōichi Takahashi.

Una historia con muchos caminos y lunares…

Los siete grandes de Japón siguen siendo una amenaza para los amigos de Tsubasa.

La campaña de Captain Tsubasa 2: World Fighters incluye episodios secundarias denominados Side Link. Aquí podremos ver eventos que ocurren fuera del foco principal del punto de vista de nuestro avatar y también ver conversaciones entre algunos personajes para profundizar sus lazos, lo cual sirve para desbloquear habilidades y técnicas especiales que también podremos equiparle a nuestro personaje. Adicionalmente, la historia de Captain Tsubasa 2: World Fighters también cuenta con contenido adicional tipo «what if», el cual podremos ir desbloqueando cumpliendo algunas misiones específicas en cada episodio principal. En estos escenarios hipotéticos podemos experimentar algunos partidos que no se pudieron dar en el canon oficial. Sumado a esto, el juego incluye partidos amistosos que se desbloquean al cumplir requisitos específicos en los episodios de la historia.

Captain Tsubasa como obra, a pesar de ser muy querida, cuenta con muchos cliches que hacen que su historia sea plana y llena de escenarios comunes, algo normal en esta clase de spokon y también en los manga de la década del 80. Esto se traduce en el juego y puede ser una barrera para un público joven o que no conoce la obra de Takahasi. Adicionalmente, el modo historia cuenta con grandes cantidades de texto y muy poco contexto sobre los personajes y sus rivalidades. Literalmente, el juego asume que el usuario conoce la historia de Captain Tsubasa. Además, los diálogos suelen ser extensos, lentos y repetitivos. Esto, provoca pausas prolongadas que interrumpen el ritmo del juego.

¿Cómo es la jugabilidad de Captain Tsubasa 2: World Fighters?

En Captain Tsubasa 2: World Fighters podremos asumir con nuestro avatar el rol de portero.

La jugabilidad de Captain Tsubasa 2: World Fighters se distancia de la simulación tradicional de fútbol para enfocarse en dar una experiencia puramente arcade con ritmo acelerado. En comparación con Rise of New Champions, el sistema abandona la mecánica de adivinanza basada en piedra, papel o tijera para las maniobras de esquiva, sustituyéndola por un esquema centrado en la velocidad de reacción y el tiempo de ejecución. El juego sigue sin aplicar faltas ni tiros libres. En añaden indicadores visuales como líneas que conectan al jugador con el balón con el rival más cercano que ejerce presión, facilitando la lectura del campo. La plantilla abarca 22 selecciones nacionales, equipos de clubes y más de 110 futbolistas con 150 técnicas especiales disponibles.

Mecánicas de Ataque

El sistema ofensivo gira en torno al manejo de la energía, el encadenamiento de maniobras y la ejecución de tiros especiales para vencer la resistencia del portero rival. Durante el avance, el jugador puede realizar pases normativos, pases bombeados, aceleraciones con consumo de resistencia y regates. A diferencia del título anterior, donde las técnicas especiales definitivas estaban limitadas a tiros y barridas, en World Fighters estas acciones se extienden. Así que ahora, hay regates especiales y más super pases. Gracias a este tipo de variedad cada rol del campo de juego de ve diferenciado y se puede explotar más la estrategia.

Una de las incorporaciones principales al sistema de juego de Captain Tsubasa 2: World Fighters es el Chain System, un contador en pantalla que se incrementa acumulando regates consecutivos, maniobras evasivas y combinaciones. A medida que el contador sube, aumenta la velocidad del jugador y la fuerza de impacto de sus disparos. No obstante, si el atacante pierde el balón, la barra de combo acumulada pasa al rival, otorgándole la misma ventaja de potencia. Al acercarse a la portería, los delanteros pueden ejecutar tiros cargados y super disparos como el Drive Shot —tiro de remate de Tsubasa— o el Tiger Shot —tiro del tigre de Kojiro Hyuga—.

Una vez el esférico se encuentre viajando rumbo a la portería, el atacante elige una de las direcciones del control. Adicionalmente, se introducen las Miracle Team Moves, habilidades colectivas únicas por equipo que se activan al cumplir condiciones específicas en momentos críticos del partido.

Así es la defensa y los controles del portero en Captain Tsubasa 2: World Fighters

En cuanto a la defensa, en Captain Tsubasa 2: World Fighters se le exige al jugador precisión para interrumpir el avance contrario y despojar el balón mediante barridas estándar o cargadas, esta última incrementa potencia y el daño hecho al jugador enemigo. Sin embargo, la defensa se siente algo desbalanceada en comparación al ataque. Ya que, por ejemplo, los integrantes de la selección de Italia, poseen barridas e intervenciones desmedidas contra las cuales no existen técnicas evasivas eficientes.Como resultado, las opciones del atacante se reducen drásticamente.

Por otro lado, la portería funciona como un enfrentamiento directo donde el guardameta es controlado activamente. Cuando el rival dispara, el usuario debe adivinar la trayectoria la trayectoria del balón y seleccionar la dirección correcta entre las opciones disponibles para intentar la atajada. Si el portero adivina la dirección, detiene la pelota sufriendo un desgaste mínimo en su barra de resistencia (PS). Si falla en la predicción, la jugada deriva en gol o en una parada de alta dificultad que consume una fracción severa de su energía. Una vez que la resistencia del arquero se agota por completo, el siguiente disparo resultará inevitablemente en gol. Para contrarrestar esta vulnerabilidad existen las «Atajadas Milagrosas», una parada de emergencia que se activa de forma aleatoria cuando la energía del guardameta cae a niveles críticos, permitiendo detener cualquier tiro independientemente de la energía restante.

¿Qué modos de juego tiene el juego?

En lo que respecta a los modos de juego, Captain Tsubasa 2: World Fighters ofrece partidas individuales contra la máquina, modo versus local, entrenamiento libre, tutoriales para aprender cada aspecto del juego, sección de colección para revisar escenas e historia, y modalidades en línea clasificatorias y privadas. Sin embargo, durante el tiempo que tuvimos acceso anticipado al juego y hasta el momento de publicar esta reseña, Bandai Namco y Tamsoft no han habilitado los servidores del juego. Así que no podemos decir si este aspecto del juego ha sufrido una mejora sustancial en comparación al mismo modo de Rise of New Champions. Cómo ven más allá del modo historia, el contenido en Captain Tsubasa 2: World Fighters es —al igual que en el título anterior— bastante modesto.

Por otra parte, los episodios adicionales solo se limitan a ser pantallas de diálogo estáticas sin ningún tipo de interacción. En caso de saltarlas, deben tener en cuenta que el desarrollo del avatar no ocurre mediante entrenamientos personalizados, sino de manera automática tras ver dichas escenas.

Música, gráficos y rendimiento

A nivel gráfico, Captain Tsubasa 2: World Fighters muestra una evolución en comparación con su antecesor. Ahora se observa un mayor detalle en las expresiones faciales de los personajes durante los partidos y un incremento en el número de escenas cinematográficas —o eventos especiales— que se activan en mitad de las jugadas. En el apartado de rendimiento, la versión para PC ejecuta el título —sin pedir un hardware de última generación— a una tasa constante de 60 fotogramas por segundo sin caídas de fluidez a pesar de la acumulación de efectos visuales en pantalla.

Captain Tsubasa 2: World Fighters incluye una banda sonora original con algunas composiciones clásicas de la franquicia, entre ellas la Moete Hero, el opening del primer anime de Captain Tsubasa y al tiempo la canción más icónica de toda la franquicia. El juego integra un volumen mayor de comentarios durante el partido y varias ilustraciones especiales para adornar el menú principal.

Reseña hecha con una copia digital para Steam de Captain Tsubasa 2: World Fighters provista por Bandai Namco Latinoamérica.