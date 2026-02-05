Captain Tsubasa 2: World Fighters tendrá 22 equipos y más de 110 personajes

Durante el Nintendo Direct Partner Showcase de febrero de 2026, Bandai Namco presentó un nuevo videojuego de Captain Tsubasa, el cual llegará a Nintendo Switch 2, Xbox Series, PlayStation 5 y PC vía Steam en el 2026. Captain Tsubasa 2: World Fighters es el nombre de la secuela de Rise of New Champions, la cual llegará este año como parte de la celebración de los 45 años del debut del manga Captain Tsubasa de Yoichi Takahashi en las páginas de la Shonen Jump.

¿Cuántos equipos, habilidades y personajes tendrá Captain Tsubasa 2: World Fighters?

Adicional al tráiler del anuncio del nuevo juego de los Supercampeones, Bandai Namco compartió un corto vídeo donde el propio Yoichi Takahashi comparte detalles clave del juego, como la cantidad de equipos o personajes que tendrá.

Captain Tsubasa 2: World Fighters incluirá un total de 22 equipos internacionales. Además, tendrá más de 110 personajes jugables, los cuales abarcan personajes de todos los arcos, incluyendo a algunos de los más actuales del manga. Adicionalmente, la desarrolladora japonesa ha confirmado en un comunicado oficial que el nuevo juego de Captain Tsubasa que saldrá en el año de la Copa Mundial de Fútbol del 2026 tendrá más de 150 movimientos especiales nuevos.

Más contenidos de Captain Tsubasa en GamerFocus

Ahora que leyeron nuestra guía de lectura del ‘manga’ Captain Tsubasa,les recomendamos más contenido de la obra de Yoichi Takahashi.

En GamerFocus, hemos hecho un seguimiento a los juegos de la obra del ‘mangaka’ Yoichi Takahashi. Estos son algunos de los artículos sobre los diferentes juegos y personajes protagonizados por Ozora Tsubasa y los demás personajes de Captain Tsubasa.

Fuente: Bandai Namco