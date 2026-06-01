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Captain Tsubasa 2: World Fighters, Zangiev comanda la titular del once de Uzbekistán 

Les contamos quién es Zangiev, portador del "fútbol de poder" de Uzbekistán y en qué parte de Captain Tsubasa ha estado presente.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La semana pasada Bandai Namco y Tamsoft iniciaron el camino rumbo al lanzamiento de Captain Tsubasa 2: World Fighters con la presentación de la selección nacional de Japón. Ahora, el siguiente equipo de Captain Tsubasa 2: World Fighters en ser presentado es el de Uzbekistán.

¿Quién es el capítan de la selección juvenil de Uzbekistán en Captain Tsubasa 2: World Fighters?

Esta es la titular de la selección de Uzbekistán en Captain Tsubasa 2: World Fighters.

Zangiev es un aguerrido mediocampista uzbeko conocido principalmente por su imponente fuerza física y agilidad dentro del terreno de juego. Su nombre y musculatura rinden un claro homenaje a Zangief, personaje de Street Fighter II. No obstante, este a su vez se basa en el luchador soviético de la vida real Victor Zangiev. En la historia de Captain Tsubasa, la participación de Zangiev se reduce a la Copa Asiática. Este torneo enfrentó a la selección de Japón en el debut de la fase de grupos. En dicho encuentro, intentó frenar a Tsubasa en un violento choque de poder. Sin embargo, aunque creyó haberlo superado, el 10 japonés le robó el esférico limpiamente, provocando un impacto tan severo que Zangiev terminó siendo sustituido. Tras esa goleada de 8-1 y una posterior derrota ante China, Uzbekistán quedó eliminada del torneo.

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Fuera de la cronología oficial de la obra de Yoichi Takahashi, Zangiev recibió un reconocimiento especial debido a sus particulares características físicas. Así que fue incluido en el plantel de la Selección Mundial. Este fue un equipo de exhibición creado exclusivamente para el manga especial conmemorativo del 25 Aniversario de Captain Tsubasa. Ahora, lo vemos como capitán al comando de Uzbekistán en Captain Tsubasa 2: World Fighters.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Captain Tsubasa 2: World Fighters?

Con la fiebre por el inicio de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 es normal que nos preguntemos cuando sale o será la fecha de lanzamiento de Captain Tsubasa 2: World Fighters. Sin embargo, el juego no llegará antes del inicio de la copa del mundo de la FIFA. Afortunadamente, la espera no tendrá que ser mucha. Ya que, Captain Tsubasa 2: World Fighters llegará el viernes 28 de agosto del 2026 para PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series y PC vía Steam.

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Fuente: Bandai Namco Japón

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