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Captain Tsubasa: Dream Team, inicio, personajes y todo lo que sabemos sobre la colaboración con Zoids

Esta es toda la información que conocemos sobre la colaboración que estará activa en el mes de septiembre.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
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El videojuego para dispositivos móviles Captain Tsubasa: Dream Team recibirá una colaboración con una de las franquicias del género mecha más conocida en nuestra región. Este evento especial traerá contenidos exclusivos de Zoids a Captain Tsubasa: Dream Team y aquí les contaremos todo lo que tienen que saber para coordinar sus estrategias de este mes en el juego.

¿Qué sabemos de la colaboración entre Captain Tsubasa: Dream Team y la franquicia Zoids?

La colaboración entre Zoids y Captain Tsubasa: Dream Team iniciará el 1 de septiembre y se dividirá en dos etapas; la primera desde el comienzo del mes y la segunda a partir del 17 de septiembre. A lo largo de la campaña, los jugadores podrán completar misiones para obtener hasta 200 Dreamballs. La gran atracción del evento es la llegada al Dream Transfer de nuevos futbolistas con diseños y técnicas especiales inspirados en Zoids.

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La lista de personajes confirmados para esta colaboración entre Zoids y Captain Tsubasa: Dream Team incluye a Tsubasa Ozora, Taro Misaki, Natureza, Kojiro Hyuga, Karl-Heinz Schneider, Deuter Müller y Genzo Wakabayashi. Estas unidades destacan por otorgar un 10% de vínculo (Bond) a sus alineaciones, funcionar como «Rising Sun Killers» y potenciar a elementos de Golden 23 y Rising Sun. Adicionalmente, los guardametas como Müller y Genzo Wakabayashi aportarán habilidades de debilitamiento (debuff) del -1% al equipo contrario. Para asegurar el acceso a estas novedades, el juego ofrecerá una tirada gratuita única que garantiza la obtención de un jugador SSR exclusivo de la colaboración. De igual modo, los boletos de reclutamiento estarán disponibles a través del intercambio SP Exchange. Por último, en paralelo a la festividad de Zoids, se implementarán personajes de Next Dream y ajustes de balance para técnicas y unidades previas.

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Vía: Cuenta @tsubasaDT_en en x, antes Twitter y tema oficial en Reddit

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