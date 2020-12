¿Ya superaron todos los retos que les ofrece el más reciente juego de los Supercampeones? Entonces prepárense para volver a Captain Tsubasa: Rise of the New Champions para disfrutar del nuevo contenido que llega con la versión 1.10 y que incluye un nuevo episodio: la Ruta de Otomo. También conocimos los tres primeros jugadores que llegan al Pase de Personajes. Estos incluyen un representante de Latinoamérica: Ricardo Espadas, el arquero de México.

Episodio del Nuevo Héroe: Ruta de Otomo

Comencemos con el nuevo episodio, ya que este será parte de la actualización gratuita. A partir del 2 de diciembre de 2020 podremos jugar la Ruta de Otomo en Captain Tsubasa: Rise of the New Champions.

Esta ruta nos permitirá formar parte del equipo de la escuela secundaria Otomo, en Shizuoka, liderada por Hanji Urabe. Esta tendrá algunas diferencias respecto a otras rutas, como la presencia de nuevos elementos entre los que se encuentra el Medidor de Equipo.

La actualización gratuita también incluirá un nuevo Modo Asistencia que podremos usar en el Episodio de Tsubasa. Este modo hará más sencillo progresar en la historia.

Los nuevos personajes de Captain Tsubasa

Aquellos que hayan adquirido el Pase de Personajes podrán jugar con tres nuevos jugadores DLC en Captain Tsubasa. Estos son los siguientes:

Stefan Levin, el noble jugador de Suecia.

Singprasert Bunnaak, el poderoso guerrero de Tailandia.

Ricardo Espadas, el portero milagroso de México.

Ellos estarán disponibles desde el 2 de diciembre de 2020.

En los próximos meses conoceremos más jugadores que serán agregados al Pase de Personajes. Al final de la temporada tendremos nueve jugadores DLC.

Captain Tsubasa: Rise of the New Champions está disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Aquí pueden leer nuestra reseña.

Fuente: canal oficial de Bandai Namco Latinoamérica en YouTube