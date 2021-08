Ha pasado un año desde el lanzamiento de Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Desde ese entonces, el juego de fútbol ha recibido múltiples actualizaciones. Mientras que algunas implementaron mejoras a la calidad de vida, otras añadieron nuevos contenidos a la campaña e incluso nuevos jugadores sacados de las páginas del ‘manga’ de Yōichi Takahashi.

Si bien el juego no ha recibido contenidos significativos en los meses recientes, aquello no significa que el desarrollo haya terminado. A través de un video, el productor Tsuzuki Katsuaki ha anunciado que el título seguirá recibiendo novedades. De hecho, los usuarios de Captain Tsubasa: Rise of New Champions ya pueden disfrutar de los contenidos del parche 1.31.

¿Qué cambios y novedades trajo la actualización 1.31 de Captain Tsubasa: Rise of New Champions (RONC)?

Ahora es posible personalizar la banda sonora en el modo Versus local y en línea. Esta opción también está disponible para la Zona V.

En las configuraciones de emparejamiento del modo Versus en línea, los jugadores ahora pueden habilitar o desactivar la opción de ser emparejados con la CPU después de un tiempo de espera.

Ahora es posible retirarse de partidas en línea. No obstante, esta opción reducirá el puntaje clasificatorio de los jugadores que la utilicen.

En las partidas de división, los jugadores serán emparejados con oponentes de cualquier clasificación. Adicionalmente, el límite de costo ha sido unificado a 1600. De esta forma, será más sencillo encontrar oponentes durante el emparejamiento.

Ranuras para jugadores y equipos en línea ahora pueden comprarse en la tienda.

Ahora es posible saltar escenas en el prólogo del modo campaña.

¿Qué traerán futuras actualizaciones?

Todavía no tienen fecha de lanzamiento, pero Tsuzuki Katsuaki ha dado a conocer algunos de sus planes. Estos consisten en mejorar el netcode basado en retraso y adoptar un método de sincronización. Esto hará que las partidas en línea sean mucho más estables.

¿Llegarán nuevos personajes a Captain Tsubasa: RONC?

Aunque no descarta que lleguen más personajes, Tsuzuki Katsuaki ha reiterado que primero se enfocarán en mejorar la experiencia de juego a partir de los comentarios de los usuarios. Con el fin de recolectar más ‘feedback’, Bandai Namco Entertainment ha publicado una encuesta.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions está disponible para PS4, Switch y PC.

Fuente: Bandai Namco Entertainment America