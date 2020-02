Captain Tsubasa: Rise of New Champions: así será el modo historia

Bandai Namco ha anunciado algunos detalles sobre el modo multijugador de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, el próximo juego basado en la obra del mangaka Yoichi Takahashi. El primer adelanto del juego, el cual llegó de manera inesperada a principios de año, nos mostraba a los personajes del juego en dos etapas. Es precisamente una de ellas la que Bandai Namco ha revelado que hará parte de un episodio, del modo historia.

También te puede interesar: Este es tráiler de jugabilidad de Captain Tsubasa: Rise of New Champions

El episodio de Tsubasa

En este episodio del modo historia de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, los jugadores repasarán los acontecimientos del arco del tercer campeonato nacional. Donde nuestra meta será alzar la bandera del campeonato, por tercera vez consecutiva. Algo que es muy característico en los juegos de esta franquicia son las escenas basadas en acontecimientos del manga o anime, las cuales recrean enfrentamientos en la cancha, diálogos importantes entre jugadores, atajadas y disparos al arco especiales. Estos elementos se podrán ver en Rise of New Champions, siempre y cuando los jugadores completen los requerimientos necesarios.

Adicionalmente, la historia en el título del 2020 tendrá cambios basados en lo que ocurre en la cancha. Esto podrá afectar el canon original de la historia. Así que si ganamos un partido por tiros desde el punto del penal, la historia se verá afectada.

Por último, en GamerFocus hemos recopilado información sobre los controles y mecánicas del nuevo juego de los Super Campeones. Para conocer todos los detalles, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions llegará en algún momento del 2020 para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC vía Steam.

Vía: Siliconera

Fuente: Ryokutya2089