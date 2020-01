By

Bandai Namco ha compartido un adelanto de ocho minutos, el cual nos muestra la jugabilidad de Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Este vídeo, en el que podemos ver un partido entre la academia Toho contra el Nankatsu, nos muestra puntos claves de la jugabilidad del título. Para conocer a fondo la jugabilidad de este título, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Rise of New Champions es un juego arcade, que está basado en el ‘manga’ Captain Tsubasa del ‘mangaka’ Yoichi Takahashi. Esta obra, que goza de una amplia popularidad en América Latina, cuenta con múltiples adaptaciones al anime y manga. Entre estas se destaca la serie del 2018, la cual cuenta la época escolar hasta el final del tercer campeonato nacional. Por el momento se desconoce qué arcos adaptará el videojuego. No obstante, y gracias a lo visto en el primer adelanto, podemos especular que Tamsoft va avanzar hasta la etapa adulta de los personajes. Con algo de suerte, y aprovechando la cercanía de los juegos Olímpicos, podremos ver adaptado en un modo historia el ‘manga’ Captain Tsubasa: Rising Sun.

¿De qué trata el ‘manga’ Rising Sun

Rising Sun nos muestra el camino de Tsubasa y los demás miembros de la selección de Japón, para participar en las Olimpiadas como representante del país del sol naciente. Esta historia también introduce a los seleccionados de Brasil, Argentina, México, USA, España y Alemania.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions llegará en algún momento del 2020 para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC vía Steam.

