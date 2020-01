Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un pequeño vistazo al juego

Bandai Namco ha compartido, entre algunos medios de comunicación, una demostración de Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Esta versión de prueba, que se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, le ha permitido a las personas que lo probaron jugar un encuentro entre Nankatsu y Toho. Estos son los equipos de Tsubasa Ōzora y Kojirō Hyūga respectivamente.

Según Bandai Namco, el sistema de acción del título está diseñado para ser disfrutado por cualquier jugador. Muy parecida a la metodología que aplicó Arc System Works en Dragon Ball FighterZ. Así que es probable que sea fácil de jugar, pero difícil de dominar.

«Cualquiera puede hacer un jugadón en Captain Tsubasa». Bandai Namco Europa

¿Cómo se jugará Captain Tsubasa: Rise of New Champions?

En este título existen controles dedicados a la defensa y al ataque, teniendo en cuenta lo anterior –y sin olvidarnos que se trata de un juego de los Súper Campeones– podremos ejecutar técnicas que lleven a escenas que evocan las jugadas vistas en el anime.

La barra de espíritu es de donde parten nuestros movimientos.

Cada uno de los personajes posee una ‘barra de espíritu‘, que se consume a medida que corremos –con el esférico en posesión– o ejecutamos un movimiento especial. Estos son el símbolo de esta franquicia y pueden ser de ataque, defensa, pases –’Kamisori Pass‘– o súper disparos como él Tiro del Tigre. Así que la optimización de este recurso, será la base de nuestra estrategia.

Unifica a tu equipo y toma el control del partido.

La ‘Zona V’ es una barra de energía compartida, que se va llenando mientras la moral del equipo este alta. Para subir esta, los jugadores deberán usar regates o interceptaciones a los pases, tiros o jugadores del equipo contrario. Una vez la barra se llene, estaremos listos para activar la ‘Zona V’. Al activar la Zona V, los personajes recuperarán –durante un breve periodo de tiempo– la barra de espíritu y de tiro. Adicionalmente, se podrán aplicar efectos especiales si en nuestro equipo el capitán posee una ‘habilidad de capitán’.

¿Cómo se ejecutan los disparos especiales?

Los movimientos más emblemáticos de esta franquicia son los súper disparos. Tiro del Tigre, Navaja o con Efecto son algunos de los nombres de estos movimientos extravagantes que tanto nos cautivaron en nuestra infancia. Pero ¿cómo se ejecutarán en este nuevo título? La respuesta es más sencilla de lo que pensamos, ya que en Rise of New Champions –a diferencia de Captain Tsubasa J: Get in the Tomorrow– solo tendremos que presionar y mantener el botón de disparo hasta que una barra se llene. En ese momento, la animación del disparo empezará.

Los porteros, un elemento importante e independiente en Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Para poder recrear a los porteros, de la obra de Yōichi Takahashi, Tamsoft los ha diseñado con una barra de energía especial. Esta funciona como un medidor de resistencia, así que a medida que la perdamos será más fácil para el oponente anotarnos un gol. Adicional a todo esto, personajes como Genzo Wakabayashi o Ken Wakashimazu podrán hacer uno de la barra de la ‘Zona V’. Gracias a esta lograrán ejecutar ‘súper paradas’, las cuales pararán cualquier disparo del oponente.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions llegará en algún momento del 2020 para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC vía Steam.

Fuente: Bandai Namco Europa