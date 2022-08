Captain Tsubasa RONC: la parte 2 del DLC «Rising Stars» ya está disponible

Hace cinco meses Bandai Namco y Tamsoft lanzaron la actualización 1.40 y 1.41 de Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Esta actualización gratuita, además de agregar nuevas rutas y hacer ajustes a la jugabilidad, también dio inició al lanzamiento de un nuevo grupo de contenido DLC de pago. No obstante, la llegada de este nuevo grupo de personajes DLC a el juego de Captain Tsubasa no trae consigo una actualización con ajustes a la jugabilidad.

Las nuevas variaciones de personajes DLC que llegan con la segunda parte del episodio «Rising Stars«, le permiten al jugador la posibilidad de aprender nuevas habilidades y desbloquear a las variaciones luego de pasar sus respectivos episodios.

¿Qué contiene el pase de misión del personaje de Captain Tsubasa: Rise of New Champions?

Luego de dos años muchos se pueden preguntar qué contiene el pase de misión del personaje de Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

El nuevo contenido DLC de pago que Bandai Namco y Tamsoft revelaron hace cinco meses para Captain Tsubasa: Rise of New Champions, les permite a los jugadores tener nuevas habilidades para los personajes. Los primeros personajes del pase de misión del personaje fueron Taro Misaki, Hikaru Matsuyama y el delantero estrela de la selección juvenil de Alemania Karl-Heinz Schneider. Ahora a ellos se unen los hermanos Tachibana (Kazuo y Masao), Juan Diaz y Tsubasa Ozora.

