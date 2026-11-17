Pokémon GO y Duolingo unen fuerzas para reunir a entrenadores de todo el mundo a través de la diversión de descubrir Pokémon y aprender idiomas. Para conmemorar esta colaboración, tanto los entrenadores de Pokémon GO como los usuarios de Duolingo están invitados a participar en actividades especiales a través de ambas aplicaciones.

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Consigue recompensas de Pokémon en Duolingo

Únanse a la fiesta de Duo y Pokémon, una misión por tiempo limitado, con la versión más reciente de la aplicación Duolingo. Sigan una lección en cualquier curso de Duolingo para ganar la primera recompensa. Consigan una nueva recompensa cada día que sigan una lección, con hasta cuatro vestimentas de Pokémon para su avatar en Duolingo y un código de oferta para la Investigación Temporal en Pokémon GO.

La fiesta de Duo y Pokémon empieza el 16 de noviembre a las 19:00 CST. Únanse a la misión hasta el 21 de diciembre a las 23:59 ( hora local) para participar. Una vez que se hayan unido, tendrán hasta el 29 de diciembre de 2026 a las 23:59 (hora local) para seguir con la misión y reclamar las recompensas.

Investigación Temporal

Sigan al menos una sesión al día durante siete días en Duolingo para conseguir un código de oferta para la Investigación Temporal. Después de canjear el código de oferta en la Tienda en línea de Pokémon GO, los entrenadores podrán participar en la Investigación Temporal con la temática del evento para poner a prueba sus nuevas habilidades lingüísticas.

En esta Investigación Temporal, los entrenadores podrán practicar el nuevo idioma junto al Profesor Willow mientras completan tareas en Pokémon GO. Elijan un idioma y las tareas de investigación aparecerán en dicho idioma. No se pierdan los consejos del Profesor Willow cuando no puedan superar una tarea. Completen las tareas para conseguir EXP, Polvo Estrella y encuentros con Pokémon con la temática del evento con un fondo especial.

Pikachu

Meowth

Chatot

Lucario

Con un poco de suerte, podrán encontrarse con uno brillante. Tengan en cuenta que la Investigación Temporal se puede obtener participando en la misión de Duolingo hasta el lunes 21 de diciembre de 2026 a las 23:59 (hora local) y completando al menos siete lecciones en días diferentes hasta el martes 29 de diciembre de 2026 a las 23:59 (hora local). Después de obtener la Investigación Temporal, las tareas asociadas se habrán de completar y sus recompensas se tendrán que reclamar antes del jueves 31 de diciembre de 2026 a las 23:59 (hora local).

Novedad: etiqueta de idioma

¿Pikachu? ピカチュウ ? 皮卡丘 ?

Determinados Pokémon de la Investigación Temporal con la temática del evento tendrán una nueva característica en su página de resumen: la etiqueta de idioma. Los Pokémon podrán tener diferentes nombres en otros idiomas y, al tocar en la nueva etiqueta de idioma, los entrenadores descubrirán el nombre del Pokémon en diferentes idiomas.