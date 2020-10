Cara Ellison, diseñadora de narrativa de Bloodlines 2, ha dejado el proyecto

El pasado agosto, Hardsuit Labs había anunciado el despido del guionista y director creativo de Vampire The Masquerade: Bloodlines 2, Brian Mitsoda y Ka’ai Cluney. Las razones de la dimisión no fueron discutidas y Mitsoda se mostró sorprendido afirmando que no fue en los mejores términos. Ahora, la diseñadora de narrativa del juego, Cara Ellison también ha dejado Hardsuit Labs.

Paradox Interactive confirmó el retiro de Ellison, luego de que la diseñadora retirara toda información relacionada con el proyecto en su perfil de Twitter. League of Geeks, estudio desarrollador del juego Armello, anunció recientemente que Cara Ellison se unió a la compañía como diseñadora de narrativa.

“Cara trajo ideas frescas al proyecto y muchas de sus contribuciones estarán presentes en el juego cuando este se lance el próximo año. Le agradecemos su trabajo en Bloodlines 2 y le deseamos lo mejor en el futuro”, comentó un representante de Paradox Interactive.

Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 ha comenzado a tener un pequeño infierno personal para su desarrollo. Después del despido de Mitsoda y Cluney, el estado del juego ha pasado por conflictos entre el departamento narrativo y la administración de Hardsuit Labs y Paradox Interactive.

Y mientras que el juego no tiene una fecha fija de lanzamiento, sí se ha confirmado que tendrá versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Vía: PC Gamer