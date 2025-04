Cartuchos de Nintendo Switch 2 Edition incluirán los juegos completos, sin descargas

Tras una reciente confusión que se expandió como pólvora en internet, Nintendo ha aclarado que sus ediciones para Switch 2 incluirán todo lo que contienen los cartuchos, lo que significa que no se requerirá ninguna descarga adicional para los juegos. De acuerdo con rumores de pasillo repetidos hasta el cansancio en redes, los cartuchos de Nintendo Switch 2 Edition de juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild / Tears of the KIngdom, Super Mario Party Jamboree y Kirby and the Forgotten Land, eran cartuchos del primer Switch con un código para descargar el paquete de mejora, compatible con la aplicación para móviles y demás.

Un representante de atención al cliente del Reino Unido informó inicialmente que estos títulos tendrían su contenido y características disponibles como descarga. Sin embargo, otro representante indicó posteriormente lo contrario. Si se hubiera requerido una descarga, las ediciones físicas de Switch 2 serían esencialmente juegos de Switch 1 en el cartucho.

En una declaración a Vooks, Nintendo compartió lo siguiente:

«Las versiones físicas de los juegos Nintendo Switch 2 Edition incluirán el juego original de Nintendo Switch y su paquete de actualización, todo en la misma tarjeta de juego. Es decir, son exclusivamente cartuchos de juego de Nintendo Switch 2, sin código de descarga. Por otro lado, algunos distribuidores terceros podrían lanzar juegos Nintendo Switch 2 Edition como códigos de descarga en un empaque físico, sin tarjeta de juego.»

The Legend of Zelda: Breath of the Wild / Tears of the Kingdom, Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV, Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World, Metroid Prime 4: Beyond, Pokémon Legends: Z-A, Civilization 7 y Rune Factory: Guardians of Azuma, son algunos de los juegos confirmados con versiones Nintendo Switch 2 Edition.

En el caso de Breath of the Wild, lo que no viene en el cartucho es el paquete DLC.