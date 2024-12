Cash: el resurgir de los imperios, un viaje con arte de pixeles 100% colombiano

Si bien cubrimos constantemente el lanzamiento de juegos internacionales y algunos de ellos son de países latinoamericanos como México, Perú, Chile o Argentina, muy pocos tenemos la oportunidad de decir que son de Colombia. Cash: el resurgir de los imperios es uno de ellos. Este juego disponible en acceso anticipado (‘early access’) de manera gratuita, goza de un llamativo arte de pixeles que puede rememorar a otros títulos como Stardew Valley. Su estilo, sin embargo, ronda la acción/RPG e involucra el rescate de cuatro reinos o imperios: el Sol, el Agua, la Tierra y el Fuego.

Desarrollado por la Fundación WWB Colombia y el Banco W, Cash: el resurgir de los imperios nos cuenta la historia del héroe o heroína titular (avatar de libre elección) proveniente del imperio del Sol. Cash vive junto a su abuelo agricultor, en una tierra que sufre de escasez de agua sin precedentes, causada por Taida, el dios de la pereza. Taida no se conforma con atacar este imperio, pues también esparce su calamidad agotando recursos a través de los imperios del Agua, la Tierra y el Fuego. Si alguien no lo detiene, Taida acabará con todo el mundo. Ahí es cuando entra un decidido o decidida Cash para salvar el día y los reinos.

Las primeras tareas de Cash son tan sencillas como reunir metales y encontrar un nuevo azadón, pero en el camino puede mejorar su arma en las tiendas –una peinilla/machete– para hacer mayor daño a los enemigos del mapa. Iniciamos la aventura en el imperio del Sol, hogar de Cash, donde lo que más nos sorprende es su detallado arte de pixeles. El juego maneja un reloj interno desplegado en la esquina superior izquierda, con un gráfico de la hora del día que tiene lugar. Este ciclo de día y noche también se manifiesta en los mapas de Cash: el resurgir de los imperios, pues su arte refleja con luces e iluminación cuando la noche cae en los imperios.

Como en la mayoría de RPG, es usual convertirse en mensajero durante varias de las misiones que se le ponen a Cash. Sin embargo, derrotar monstruos es una eficiente forma de conseguir monedas, necesarias para acceder a una de las actividades más importantes del juego: la inversión en negocios. En los imperios del juego hay personajes con necesidades que requieren la ayuda de un inversionista y Cash se ajusta perfectamente en el perfil. Entre enemigos derrotados y cofres abiertos, los jugadores pueden reunir lo suficiente para invertir en una granja, un restaurante, una chatarrería, entre otros.

Aprender dónde y cuánto invertir es parte de la gracia de esta mecánica, pues de acuerdo con la tasa de interés y la cantidad así mismo es el retorno y los dividendos. Básicamente Cash es un accionista y entre más dinero brinde a un negocio, más participación financiera recibe de vuelta. A pesar de manejar conceptos de administración, es un elemento fácil de aprender y pronto nos vemos repartiendo dinero en los negocios frecuentemente, de acuerdo con los ingresos de Cash. Eso sí, es imprescindible fijarse en qué negocios son más rentables que otros, para no «poner todos los huevos en una sola canasta» y perderlos.

Como parte de esta estructura administrativa, en ciertas secciones del juego los jugadores son enfrentados a preguntas sobre la forma en que manejan sus finanzas personales. Realmente esto es dirigido a un público más joven como parte de enseñar buenas prácticas de consumo, sin embargo, la inversión dentro del juego es ciertamente entretenida. Tiene sentido que Cash apoye a los habitantes de los mismos reinos que busca ayudar, aún si eso incluye conseguir más monedas de oro o aplicar una medida mayor. Existe la posibilidad de obtener un préstamo, pero con las ganancias iniciales no lo sentimos necesario.

También hay sujetos poco confiables que buscarán aprovecharse y cierta crítica directa a los trámites burocráticos, por lo que el juego intenta abordar temas sociales. Esto está directamente relacionado con los temas ambientales principales, por la manera en que el villano Taida afecta ecológicamente los imperios que Cash visita y donde vive. Una ciudad asolada por el desarrollo industrial es otro ejemplo de ello. La música tiene ritmos de cumbia y el título presenta una narración en español con secuencias animadas introductorias en cada capítulo, que conducen la historia al siguiente mapa en la odisea de Cash.

Aunque no hay un botón dedicado para correr, el o la protagonista se mueve a una velocidad ágil, por lo que la exploración no se siente lenta. Los mapas no son muy extensos pero estaremos recorriéndolos varias veces para encontrar los diferentes cofres o cumplir las misiones que se nos habilitan. La única forma de guardar la partida es en una cama –casa de Cash u hotel–, que puede hacer extrañar una opción inmediata, pero en el largo plazo no es tan grave si tenemos objetos de curación, usualmente recompensas de batalla. A diferencia del juego, en el mundo real no debes invertir en comprarlo, pues si tienes un PC, Mac o dispositivo móvil, es todo lo que necesitas.

Puedes jugar gratuitamente Cash: el resurgir de los imperios en navegador a través de su sitio oficial, o descargarlo también gratis para móviles en la App Store y Google Play.