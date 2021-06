‘Castlevania Advance Collection’ aparece clasificada en Australia

Sin temor a equivocarnos, la era dorada de Castlevania ocurrió en Game Boy Advance y Nintendo DS, con el género ‘metroidvania’ aplicado en su máxima expresión. Estos juegos exclusivos de las consolas portátiles de Nintendo no se han relanzado en otras plataformas, con excepción de la Consola Virtual de Wii U en el caso de la trilogía de GBA.

Dada la importancia que han retomado las franquicias de la cumpleañera Game Boy Advance y el anuncio en E3 de nuevos juegos de Metroid, WarioWare y Advance Wars, nos preguntamos cuándo será el turno de Konami con la saga portable de Castlevania.

Después de Castlevania Anniversary Collection en 2019, sería lógico pensar que los de GBA son los siguientes juegos en recibir tratamiento. Eso es justamente lo que parece indicar un recientemente descubierto registro, realizado por el distribuidor Konami en el sistema de clasificación australiano.

Bajo el título ‘Castlevania Advance Collection’, no se especifican plataformas pero sí a M2 como autor. M2 es un estudio especializado en emular compilaciones de juegos clásicos para diferentes plataformas, tanto antiguas como actuales. Brindaron las recientes colecciones de aniversario de Contra y Castlevania mientras que en Wii U se encargaron de la Consola Virtual de Game Boy Advance.

Registro oficial de ‘Castlevania Advance Collection’ en el sistema clasificatorio australiano.

M2 también desarrolló la serie ReBirth para WiiWare, entre los que se encuentran Gradius, Contra y Castlevania: The Adventure, títulos que urgen también un relanzamiento.

¿Qué juegos incluye ‘Castlevania Advance Collection‘?

No tenemos que pensar mucho para suponer qué juegos serían incluidos en la posible colección de Castlevania de Game Boy Advance para plataformas modernas. La trilogía de juegos lanzados está compuesta por:

Castlevania: Circle of the Moon (2001)

Castlevania: Harmony of Dissonance (2002)

Castlevania: Aria of Sorrow (2003)

De estos tres, solo Circle of the Moon es donde el legendario productor Koji Igarashi no tuvo participación. La ausencia de «Iga» en Circle of the Moon fue lo que lo llevó a replantear las falencias y tomar nuevamente las riendas de Castlevania 2D en Harmony of Dissonance. Junto con Michiru Yamane y Ayami Kojima en la composición y el arte, respectivamente. La historia seguiría con otra trilogía en Nintendo DS.

De llegar a realizarse en otras regiones el registro de ‘Castlevania Advance Collection’, Konami podría no tardar en confirmar el inevitable arribo de esta trilogía para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Es poco probable que permanezca exclusiva de Nintendo.

En nuestro top 20 de GBA, Aria of Sorrow es uno de los juegos mejor posicionados.

Fuente: Departamento de infraestructura, transporte, desarrollo regional y comunicaciones de Australia