Castlevania Anniversary Collection estará gratis por tiempo limitado en Epic Games Store (noviembre 2024)

Ya sea que quieran conocer los orígenes de la más importante saga de cazavampiros o que busquen revivir la nostalgia con los clásicos, esta noticia es para ustedes. La compilación Castlevania Anniversary Collection, que incluye los primeros juegos de esa franquicia de Konami, se encuentra gratis en Epic Games Store por tiempo limitado. Si aprovechan esta oferta, pueden quedarse con esta colección para siempre en sus PC.

La compilación incluye los siguientes juegos:

Castlevania (NES)

(NES) Castlevania II Simon’s Quest (NES)

(NES) Castlevania III Dracula’s Curse (NES)

(NES) Super Castlevania IV (SNES)

(SNES) Castlevania The Adventure (Game Boy)

(Game Boy) Castlevania II Belmont’s Revenge (Game Boy)

(Game Boy) Castlevania Bloodlines (Sega Genesis)

(Sega Genesis) Kid Dracula (Famicom)

La adición de Kid Dracula es notable porque es la primera vez que se lanzó este juego en occidente. También incluye ‘History of Castlevania – Book of the Crescent Moon’, un libro digital con la historia de la saga.

Cómo conseguir la colección de juegos Castlevania Anniversary Collection gratis para PC

Lo único que tenemos que hacer es visitar la página del juego en la tienda digital Epic Games Store entre las 11:00 a.m. del jueves 14 y la misma hora del jueves 21 de noviembre de 2024 (hora de Colombia, Perú y Ecuador. Damos clic en el botón ‘conseguir’ y listo. El juego ya quedó en nuestra librería y podemos descargarlo y jugar sin pagar cuando queramos.

Después del 21 de septiembre Castlevania Anniversary Collection dejará de estar gratis y recuperará su costo normal de 49.900 pesos colombianos. Este juego también está disponible para las consolas PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y Nintendo Switch.