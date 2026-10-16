Cómo liberar a Leonor de Aquitania del espejo en Castlevania: Belmont’s Curse

Durante nuestra aventura en Castlevania: Belmont’s Curse vamos a encontrar figuras históricas como Juana de Arco Leonor de Aquitania. Esta mujer que fue reina de Francia e Inglaterra en el siglo XII por alguna razón se encuentra atrapada en un espejo y en esta guía vamos a decirles cómo liberarla.

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Pero antes queremos invitarlos a leer nuestra reseña de este juego.

Dónde se encuentra Leonor de Aquitania

Podemos encontrar el Espejo de una sola dirección que aprisiona a la vieja reina en la parte inferior del Salón Principal – Salas del Espejo del Castillo de Drácula.

Una vez terminamos de hablar con ella y nos diga que no olvidemos postrarnos, nos agachamos frente al espejo por unos segundos para tratar de activarlo. Si hacemos esto en otros espejos activamos el viaje rápido, pero aquí no funciona porque tenemos que romper las cuatro cadenas que lo atan.

Para romper estas cadenas tenemos que buscar espejos marcados por las runas en diferentes partes del castillo. Vamos a decirles dónde está cada una. Al agacharnos por unos segundos frente a esos espejos, seremos transportados a un área especial donde debemos romper la cadena y superar una arena de combate.

Dónde están los espejos con los símbolos

Espejo de las Calles de París

Este espejo se encuentra en Calles de París – Torre de la Prisión.

Espejo del Salón Principal

Este espejo se encuentra en Salón Principal – Archivo.

Espejo de la Torre del Reloj

Este se encuentra en Torre del Reloj – Pendiente del Mecánico.

Espejo de Notre-Dame

El último de los espejos frente a los que debemos agacharnos para enfrentar una horda de enemigos está en Notre Dame – Galería Oriental.

Tras romper los símbolos de todos los espejos, regresamos ante Leonor de Aquitania en Salón Principal – Salas del Espejo para ver como es secuestrada por una enemiga conocida.

Nos agachamos frente a este espejo para volver al Salón de los Espejos y descubrir que ya está abierto el acceso a todas las salas. Este es un nuevo nivel. Bajamos a la parte inferior y continuamos el camino para eventualmente encontrar una nueva jefe y desbloquear dos nuevas cartas de Tarot: La Tentadora y La Sabia.

Salon de los Espejos

Tenemos que avanzar hasta la sala Refectorio del servicio. Si nos agachamos frente al espejo aquí veremos aparecer un reflejo que nos indica el camino. En este caso, agacharnos frente al espejo del lado izquierdo

Así entramos en la versión del Salón de los espejos de la Mansión Belmont. Este es un laberinto en el que tenemos que agacharnos frente al espejo correcto. Para descubrir cuál es, tenemos que agacharnos frente a los espejos que muestran un reflejo espectral azul de Rose y nos apuntará en la dirección correcta.

Estos nos guía hacia la habitación que tiene retratos de Trevor y Sipha en la parte inferior. En la parte superior hay dos enemigos armaduras y arriba una estatua de PE. Entramos en el espejo grande que está justo bajo esa estatua.

Castlevania: Belmont’s Curse está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam.