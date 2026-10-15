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Así funciona el viaje rápido por el mapa de Castlevania: Belmont’s Curse

Movimientos rápidos por París.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Los mapas de París y el castillo de Drácula en Castlevania: Belmont’s Curse son enormes y si queremos recorrerlos velozmente, es buena idea aprovechar los dos diferentes sistemas de viaje rápido que tenemos a nuestra disposición. Si aún no han descubierto cómo hacerlo, en esta guía les explicamos cómo.

También queremos invitarlos a leer nuestra reseña de este juego.

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Como dijimos, Castlevania: Belmont’s Curse tiene dos sistemas de viaje rápido. Uno es el barquero que nos transporta entre zonas (Calles de París, Cementerio, Catacumbas y las diferentes áreas del Castillo de Drácula) y el otro es un sistema medio escondido para transportarse entre Espejos de Vida.

Embarcadero del Barquero

Poco después de enfrentar por primera vez a Muerte en las Catacumbas de París, encontramos una puerta con un grifo azul que nos permite conocer al barquero y usar sus servicios para transportarnos de regreso a las Calles de París o al Cementerio.

A partir de este momento, podemos ir a esas puertas y usar el embarcadero para visitar todas las áreas con puertas con glifo azul que descubramos más adelante. Cada zona del Castillo de Drácula (Salón Princiál, Torre del Reloj, Biblioteca, etc) tiene una de estas puertas y después de abrirlas podemos transportarnos entre ellas.

Pero hay otro sistema de viaje más accesible y con más puntos de acceso.

Viaje rapído a través del Salón de los Espejos

El otro método de viaje rápido de Castlevania: Belmont’s Curse es a través de los Espejos de Vida que usamos para salvar la partida. Lo que tenemos que hacer es agacharnos frente a un Espejo y permanecer así unos segundos hasta que nos transporte al Salón de los Espejos.

En el Salón de los Espejos están todos los espejos que hayamos activado en el área en que nos encontramos. Es decir, si accedemos desde la Biblioteca, solo podemos viajar a otros espejos de la Biblioteca y si estamos en las Catacumbas solo podemos viajar a otros espejos de las Catacumbas. Si queremos viajar entre zonas grandes, debemos usar el embarcadedor del barquero.

Más adelante encontramos la forma de desbloquear los accesos del Salón de los Espejos para viajar entre más áreas.

Si se están preguntando cómo se descubre que uno puede usar el viaje rápido agachandose entre los espejos, eso es algo que nos enseña cierta Reina que encontramos atrapada en el Salón Principal del Castillo de Drácula. Pero tengan cuidado, si el espejo que van a usar tiene un glifo azul los trasladará a otro lugar mucho más peligroso.

Esperamos que esta pequeña guía sobre cómo usar el viaje rápido en los mapas de Castlevania: Belmont’s Curse les haya resultado útil.

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Castlevania: Belmont’s Curse está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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