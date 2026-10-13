Castlevania: Belmont’s Curse – Reseña (PS5)

Me gusta la nueva Konami. Durante más de una década, la compañía que nos dio algunos de los nombres más importantes de los videojuegos se había convertido en una fábrica de juegos de apuestas mientras los fanáticos de sus personajes miraban frustrados cómo éstos se limitaban a aparecer en máquinas de pachinko. Pero las cosas han cambiado. En los últimos años están permitiendo que otros estudios hagan remakes de sus títulos más populares y exploren nuevas ideas dentro de sus franquicias. Silent Hill ha tenido un renacimiento gracias a esto y ahora le toca el turno a una de sus series más viejas e icónicas: Castlevania.

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Tras un ‘hiatus’ de más de 12 años, la historia de la guerra eterna entre la familia Belmont y el señor oscuro Drácula regresa con Castlevania: Belmont’s Curse, un título que recupera las estructura de acción y plataformas en 2D con un mapa único interconectado —’metroidvania’, como se le suele llamar— de la mano de Evil Empire, el estudio independiente francés que redefinió el género con su genial Dead Cells.

Este juego se desarrolla en la París de finales del siglo XV, que ha sido invadida por una horda de monstruos. Rose Belmont —hija de Trevor Belmont y Sypha Belnades de Castlevania III— llega a la ciudad para ayudar y pronto se ve inmiscuida en una conspiración para revivir a Drácula.

Los fanáticos de esta serie llevamos mucho tiempo esperando su regreso al género que ayudó a popularizar, pero durante ese tiempo hemos visto muchos título tomar sus banderas para “perfeccionar” y explorar de formas originales las ideas de Symphony of the Night, Aria of Sorrow y otros títulos considerados los mejores de la sga. ¿Qué puede hacer ahora de interesante un nuevo Castlevania en un mundo transformado por Silksong, Animal Well, Ori and the Will of the Wisps, Nine Sols, Blasphemous y el mismo Dead Cells? Konami hizo lo correcto al llamar a los desarrolladores de este último para tratar de descubrirlo.

De inmediato podemos darnos cuenta que, al menos a nivel estético, Castlevania: Belmont’s Curse supera la prueba. Aunque no hay duda de que algunos hubiéramos preferido que tuviera arte en pixeles, el estilo 2.5D con modelos tridimensionales le sienta bastante bien y logra una surreal recreación de la Francia del medioevo tardío, lleno de colores brillantes que hace resaltar escenarios inspirados en la vida real como las catacumbas y el Palais de Justice. Resulta interesante que algunos de estos escenarios también los vimos en la serie animada de Netflix —la cual me encantó—y es claro que ésta inspiró bastante el trabajo de los diseñadores.

La música original, aunque no está al altísimo nivel de las melodías clásicas de la saga, también es excelente. Resulta grandiosa, evocadora y se eleva a niveles inesperados cuando empieza a hacer ‘sampling’ con las conocidas notas de Bloody Tears. Aunque personalmente me gustó mucho, siento curiosidad por saber cómo la recibirá la comunidad.

El último elemento estético que voy a celebrar son los diseños de personajes. Todos tienen un estilo ligeramente anime y lucen increíbles en los retratos, especialmente las criaturas como Medusa y Muerte. También me encantó que Rose sea una combinación casi perfecta de los diseños de Trevor y Sypha de la serie animada. Hablando de referencias, vamos a encontrar nuevas versiones muy interesantes de personajes legendarios y mencionar eventos y nombres que resultarán muy familiares a los veteranos de la saga de cazavampiros de Konami. Algunos seguramente criticaran que “rompe el canon” que habían establecido otros juegos hasta ahora, pero yo considero que es un excelente uso del ‘fanservice’.

Aunque ya es claro que amé Castlevania: Belmont’s Curse, hay elementos de su jugabilidad que no me convencieron del todo. Hablemos primero de lo que sí me gustó en este aspecto. Este título se destaca principalmente en sus mecánicas de plataformeo. Tiene excelentes retos de saltos y precisión en los que debemos navegar por habitaciones llenas de picos y sierras en las que el uso de habilidades como la luz que hace desaparecer plataformas y el látigo para balancearnos e impulsarnos se pone a prueba. Esos momentos en los que estamos moviéndonos entre el peligro con la precisión de un experto en ‘parkour’ son algunas de las mejores experiencias que nos ofrece.

La mayoría de combates contra jefes también son excelentes. Como siempre, tenemos que aprender la mejor manera de evadir cada ataque de su rutina y usar el arma y magia adecuadas de modo que una partida perfecta se siente como una coreografía de combate un anime, pero hay ideas nuevas. En el camino podemos encontrar almas que nos dan pistas sobre dónde están estos jefes, cómo enfrentarlos y hasta indicarnos atajos hacia ellos de modo que el camino desde el punto de grabado no sea tan largo. Hablando de eso, el diseño de niveles está muy bien logrado y aunque los recorridos son largos, están llenos de encuentros y obstáculos interesantes. Hay zonas del mapa que se pueden describir como puzles en sí mismas.

Todo eso suena muy bien, pero el problema es que a la hora de atacar, Rose se siente más pesada de lo que debería. Hay enemigos que no se aturden con nuestros ataques y siguen moviéndose mientras tenemos animaciones no cancelables, la esquiva no parece tener ‘frames’ de invencibilidad y nuestros combos se ven contrarrestados con facilidad. Este sistema estaría más que bien en un juego con combates más metódicos y lentos, pero Castlevania: Belmont’s Curse es rápido y exagerado. Hay muchos momentos en que somos abrumados por la cantidad de enemigos y efectos visuales en pantalla, perdiendo vista de la acción y sin saber cómo responder a la situación. Es un juego difícil y la única forma de salir adelante en las situaciones más complicadas es jugando con calma y cuidado a pesar de que todo nos grita que nos metamos en la acción a realizar los combos más elaborados posibles.

Tenemos seis tipos de armas diferentes, montones de cartas de tarot para habilidades mágicas y reliquias con habilidades pasivas. Aunque podemos intercambiarlas en cualquier momento, incluso durante una pelea, no es posible alternar entre un ‘build’ y otro sin visitar el menú, lo que rompe el flujo de la acción.

El último pecado que comete el juego es la extraña forma en que el rendimiento cae fuertemente al alternar de un momento de juego a uno de diálogos. La cámara se acerca y por unos instantes los ‘cuadros por segundo’ se ralentizan. No es un gran problema porque al menos a mi solo me ocurrió en momentos de narrativa y nunca durante un combate o secuencia de plataformas, pero es molesto.

Castlevania: Belmont’s Curse es un muy buen juego y un gran ejemplo del género metroidvania. A veces choca contra sus propias decisiones de diseño y eso hace que algunos enfrentamientos puedan resultar frustrantes, pero vale la pena perseverar para descubrir más de los geniales escenarios, emocionantes batallas contra jefes y objetos, cartas y armas que nos permiten crear ‘builds’ divertidos. No vino a redefinir el género, pero sí a probar por qué es una de las sagas más importantes y divertidas de la historia.

Reseña de Castlevania: Bemont’s Curse hecha con una copia digital del juego para PS5 provista por Konami. Este juego también está disponible para Nintendo Switch, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.