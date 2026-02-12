Castlevania: Belmont’s Curse: todo lo que sabemos del juego presentado en el State of Play

Durante el State of Play de febrero de 2026, se confirmó el desarrollo de Castlevania: Belmont’s Curse, una nueva entrega de la histórica franquicia de acción y exploración en 2D. Este nuevo juego es desarrollado por los estudios Evil Empire y Motion Twin, reconocidos por su trayectoria en el género metroidvania.

¿Cuándo sale Castlevania: Belmont’s Curse?

Si bien el tráiler de presentación mostró cómo será la jugabilidad de Castlevania: Belmont’s Curse, por el momento, el lanzamiento está programado para el transcurso del año 2026 de manera exclusiva para la consola PlayStation 5.

¿Qué sabemos sobre la historia y jugabilidad de Castlevania: Belmont’s Curse?

La historia del videojuego se desarrolla en el año 1499 en la ciudad de París y el jugador controlará a un nuevo sucesor de Trevor Belmont, el cual tiene la misión de recorrer las calles de la capital francesa y adentrarse en el castillo maldito para erradicar la amenaza. En el tráiler se pudo ver al protagonista usar el mítico látigo Vampire Killer, que según Konami, en esta entrega esta herramienta cumple una doble función.

La primera es en el combate, el cual le permite ataques a media distancia y mecánicas de precisión contra los enemigos en diferentes direcciones. La segunda función del látigo le permite funcionar como un elemento de tracción para balancearse por los escenarios, para acceder a zonas elevadas o esquivar peligros. Además del látigo, el arsenal del protagonista incluirá espadas con diferentes niveles de potencia de ataque y habilidades secundarias que se desbloquearán durante el progreso.

Finalmente, Konami ha resaltado que, fiel a las raíces de la serie, en Castlevania: Belmont’s Curse nos encontraremos con personajes pintorescos y enemigos poderosos. Además, podremos descubrir muchas cámaras secretas, desenterrar numerosos objetos ocultos e incluso confirmar la presencia de paredes que esconden habitaciones secretas u objetos necesarios.

