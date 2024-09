Castlevania Dominus Collection: guía de finales y secretos para Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin y Order of Ecclesia

Konami y el desarrollador M2 se han sacado bajo la manga la que tal vez sea su mejor colección de juegos clásicos entre las de Castlevania Anniversary Collection, Contra Anniversary Collection y Castlevania Advance Collection. Con Castlevania Dominus Collection recibimos tres grandes exponentes de la franquicia, originales de Nintendo DS: Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin y Order of Ecclesia. Al igual que los juegos de Castlevania Advance Collection, en esta terna de juegos encontramos secretos y finales alternativos que veremos a continuación.

Castlevania: Dawn of Sorrow

Cuáles son los finales de Castlevania: Dawn of Sorrow

Terminar la segunda historia de Soma Cruz (tras Aria of Sorrow) es solo el principio. Podrías pasar desapercibido que hay tres finales diferentes, similar a lo visto en Aria of Sorrow. No es necesario repetir todo el juego para desbloquearlos, solo guardar la partida (o diferentes estados en Dominus Collection) antes de las secciones que explicaremos a continuación. Después de ver un final, puedes cargar la partida y descubrir el siguiente. El tercer final es considerado como el verdadero.

Primer final (peor)

Para conseguir el primer y peor final, debes derrotar a Dario por segunda ocasión en una pelea cuerpo a cuerpo, cuando lo encuentres en el área llamada The Pinnacle.

Segundo final (malo)

En lugar de luchar cuerpo a cuerpo contra Dario, usa el alma de Paranoia para teletransportarte al espejo y luchar contra su demonio interior, Aguni. Después de derrotar a Aguni, obtén el Sello Mágico 5 y regresa al área Garden of Madness. Entra por la puerta sellada en el centro del área para ver el segundo final.

Tercer final (mejor)

Antes de usar el Sello Mágico 5 para abrir la puerta sellada en Garden of Madness, equipa el Talismán de Mina. Pasarás por alto el segundo final y continuarás jugando, lo que te permitirá ingresar a Mine of Judgement y The Abyss.

Secretos de Castlevania: Dawn of Sorrow

Modo Julius

Para jugar como Julius Belmont, el último de su linaje y destructor de Drácula, tienes que terminar el juego con el segundo o tercer final. En el camino reclutarás igualmente a Yoko Belnades y Alucard, en referencia a Castlevania III: Dracula’s Curse.

Boss Rush

Este modo es desbloqueado después de derrotar a Menace al final del juego principal, o al derrotar a Soma al final del modo Julius. Boss Rush te permite enfrentar a los jefes en serie para conseguir un puntaje alto. Puedes desbloquear armas secretas si logras tiempos rápidos.

Modo difícil

Completa el juego una vez para desbloquear esta opción de dificultad.

Modo de sonido

Completa el juego con el tercer final y el modo de sonido aparecerá en el menú principal. Puedes escuchar todas las pistas de música del juego, así como los clips de voz.

Chaos ring

El anillo del caos hace que los puntos de magia se regeneren mucho más rápido. Tienes que reunir el 100% de las almas enemigas para desbloquearlo en la lista de objetos equipables.

Trofeos

Hay tres objetos secretos que recoger en el juego que no tienen ningún propósito real, pero es interesante que existan para completistas. El primero es una corona escondida en la Demon Guest House. Hay una habitación individual con una silla y una cama grande. Siéntate en la silla para que aparezca la corona.

En Cursed Clock Tower, encuentra una habitación cubierta de púas con una pequeña plataforma –también cubierta de púas– cerca de la parte superior. Agáchate en la plataforma (la única parte que no está cubierta de púas) y espera un segundo para invocar el siguiente trofeo.

Para obtener el tercer trofeo, primero debes encontrar el alma del Hipogrifo. Encuentra la habitación en la Dark Chapel con las campanas grandes. Usa el salto del Hipogrifo para estrellarte contra una campana y encontrar el tercer trofeo.

Puertas de ruleta

Hay tres puertas de ruleta en el castillo que bloquean el paso a las habitaciones secretas. Al tocar estas puertas, la ruleta girará y mostrará los últimos tres dígitos de tu total en oro. Para desbloquear estas puertas, los últimos tres dígitos de tu total en oro deben coincidir con los números grabados en la puerta.

Cada una de las tres puertas tiene un número y recompensa diferente. Los números son:

Garden of Madness – [777] Three 7s: ropa que incrementa la suerte en +7, defensa +4, constitución +7 e inteligencia +7.

Wizardry Lab – [666] Gold Ring: anillo que incrementa el dinero que sueltan los enemigos y la suerte según la cantidad de oro en posesión. Defensa +1.

Cursed Clock Tower [573] Shaman Ring: anillo que da más experiencia al caminar o eliminar enemigos. Defensa +1.

Castlevania: Portrait of Ruin

Cuáles son los finales de Castlevania: Portrait of Ruin

La historia de Jonathan Morris –heredero del Vampire Killer– y Charlotte Aulin –descendiente de los Belnades– solo se bifurca hasta la batalla contra Stella y Loretta. Obtener los finales no es tan variado como en su predecesor Dawn of Sorrow.

Final malo

Para obtener el final malo, simplemente derrota a Stella y Loretta cuando luches contra ellas en el área Master’s Keep del Castillo de Drácula. Esta no es la misma batalla que en la que luchas contra Stella sola.

Final bueno

Para obtener el final bueno, tendrás que salvar a Stella y Loretta de su vampirismo usando el hechizo Santuario. En lugar de derrotar a Stella y Loretta en la batalla de Master’s Keep. Encontrarás el hechizo Santuario escondido en la parte este de Sandy Grave.

Secretos de Castlevania: Portrait of Ruin

Modo Richter (mal escrito como Richiter)

Para desbloquear a Richter Belmont, completa el juego y recibe el final bueno. Cuando comiences un juego nuevo, tendrás la opción de jugar en el modo Richter.

Modo Sisters

Para desbloquear a Stella y Loretta, completa el juego y recibe el final bueno. Cuando comiences un juego nuevo, tendrás la opción de jugar en el modo Sisters.

Boss Rush

Completa el juego y recibe el final bueno para desbloquear el modo Boss Rush. Este aparecerá como una opción en la pantalla de título.

Modo difícil

Para desbloquear el modo difícil, completa el juego y recibe el final bueno. Cuando comiences un juego nuevo, tendrás la opción de jugar en el modo más difícil.

Magus ring

Es el mismo anillo del caos y hace que los puntos de magia se regeneren mucho más rápido. Debes completar todas las misiones de Wind para desbloquearlo entre los objetos equipables.

Castlevania: Order of Ecclesia

Cuáles son los finales de Castlevania: Order of Ecclesia

Solo dos finales de muy leve relevancia están presentes en la historia de Shanoa, la guerrera elegida que absorbe glifos.

Final malo

Para obtener este final no debes rescatar a todos los aldeanos antes de derrotar a Albus. En si no es un final pues no ves los créditos, solo la pantalla de Game Over.

Final bueno

Rescata a todos los aldeanos de Wygol y derrota a Albus. Prácticamente es el único final de Order of Ecclesia.

Secretos de Castlevania: Order of Ecclesia

Modo de sonido

Para desbloquear la prueba de sonido del juego, completa el juego una vez.

Modo Albus

Para desbloquear el modo Albus, completa el juego una vez.

Boss Rush

Para desbloquear el modo Boss Rush, completa el juego una vez.

Los tres juegos de Castlevania Dominus Collection están llenos de más detalles y referencias a toda la saga Castlevania que animamos a descubrirlos por tu cuenta, ¡así que continúa con la cacería!