Konami anunció que el juego Castlevania: Grimoire of Souls dejará de funcionar

Estos son tiempos felices para los fanáticos de la serie de juegos matavampiros. Pronto tendremos en nuestras manos un nuevo juego de la saga al estilo tradicional — el esperado Castlevania: Belmont’s Curse — y parece que tendremos más novedades en el futuro, pero hay un grupo de jugadores que están desconsolados. El juego móvil Castlevania: Grimoire of Souls que mantuvo viva la serie en el mundo de los videojuegos por varios años está a punto de desaparecer.

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Konami anunció en el sitio web y redes sociales oficiales del juego que va a retirar el juego de Apple Arcade (la única plataforma en la que estaba disponible) el jueves 20 de agosto y terminar el servicio de GoS el jueves 3 de septiembre de 2026. A partir de esa fecha no se podrá seguir jugando.

Esto significa que si tienen curiosidad por este título y actualmente están suscritos a Apple Arcade, tienen un par de días para descargarlo y un par de semanas para jugarlo todo lo que puedan.

Castlevania: Grimoire of Souls es un juego de acción y elementos de rol en 2D en el que podemos controlar diferentes personajes sacados de varios títulos de la serie como Simon Belmont, Maria Renard (Rondo of Blood), Alucard (Symphony of the Night), Soma Cruz (Aria of Sorrow), Charlotte Aulín (Portrait of Ruin) y Shanoa (Order of Ecclesia). Salió originalmente para dispositivos móviles Android para algunos países en 2019 y fue muy criticado por su enfoque en microtransacciones. Fue retirado de las tiendas y dejó de funcionar solo unos meses después.

Pero ese no fue el final de su historia. En 2021 fue relanzado para iOS mediante el servicio de suscripción Apple Arcade, eliminando sus elementos multijugador y microtransacciones. Es en esa plataforma que ganó la mayoría de sus fans y donde seguía siendo jugado hasta hoy en día. Algunos fanáticos han comenzado una campaña para salvarlo, pidiendo a los desarrolladores que saquen una versión oficial para PC.

Lo que está pasando con este juego es otro ejemplo de la grave situación de los juegos móviles (y de los juegos como servicios en general), pues de un momento a otro desaparecen y ya no hay forma oficial de jugarlos… énfasis en la palabra «oficial». Esto es algo contra lo que los interesados en la preservación de videojuegos siguen luchando día a día.