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¡Castlevania inicia una horrible noche para celebrar su aniversario 40! Incluyendo el primer juego gratis para descargar

40 años de los Belmont en videojuegos.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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El 26 de septiembre de 1986 en Japón, Famicom Disk System recibió por parte de Konami el primer juego de la saga Akumajō Dracula (Demon Castle Dracula), localizado a Occidente como Castlevania. Correspondiente a la celebración por su aniversario 40, Konami prepara una serie de eventos comenzando por la distribución del juego original para descargar gratis en dispositivos móviles iOS y Android. Esta versión original de NES estará disponible para bajar sin costo alguno hasta el 24 de octubre. La aplicación tiene un peso de solo 9.35 MB.

Además, Konami ofrecerá descuentos especiales de los diferentes juegos de la saga y colecciones en las diversas plataformas y consolas como PlayStation 5 y PS4, con mayor cantidad de opciones a través de Steam.

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Los diferentes álbumes musicales de la saga se lanzan a partir del 26 de septiembre en los servicios de ‘streaming’ por suscripción, así como en discos de vinilo.

El concierto orquestal ‘Castlevania 40th Anniversary’ se celebrará en Tokio, Londres y Los Angeles en el segundo trimestre del 2027, fechas y precios por anunciar. Japón tendrá una Pop Up Store con mercancía a la venta de Castlevania.

Por último y no menos importante, Castlevania: Belmont’s Curse recibirá un demo desde el 1ro de octubre en PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC (Steam). La versión completa sale el 15 de octubre del 2026.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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