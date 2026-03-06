Videojuegos

Castlevania: Order of Shadows – Golden Belmont recrea el título de Java como un juego gratuito para Game Boy Color

Una asombrosa noche para un Castlevania.

Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Por allá en 2007, antes de la masificación de los ‘smartphones’, Konami Mobile desarrollaba juegos para teléfonos Java, con pantallas pequeñas y controles imprácticos, pero no por ello inevitables. Además de adaptaciones de Aria of Sorrow y Dawn of Sorrow menores frente a las originales de GBA, lanzó Castlevania: Order of Shadows. El desarrollador independiente Elvies se dispuso a adaptar dicho juego a través de GB Studio, lo que técnicamente lo convierte en un ‘demake’ para Game Boy Color, pero mucho más jugable.

Desmond Belmont –heredero del látigo Vampire Killer– y sus dos medio hermanas, Zoe y Dolores, buscan en el castillo maldito a un culto llamado ‘La Orden’, que por variar intenta resucitar a Drácula. Este juego se desarrolla a finales del siglo XVII y es una historia paralela al canon oficial (como Legends), por lo tanto no forma parte de la cronología oficial de Koji Igarashi. En Castlevania: Order of Shadows – Golden Belmont el año es 1666, pero los personajes siguen intactos y la exploración 2D tiene toques RPG.

Castlevania Order Shadows Game Boy Color

Castlevania: Order of Shadows – Golden Belmont reconstruye el infame juego de Java desde cero con una historia reimaginada, que alinea la cronología con Legends, el cancelado Resurrection para Dreamcast y el guion original de Order of Shadows. Esta nueva versión se puede jugar directamente a través de itch.io o descargar gratuitamente como ROM de Game Boy Color para consolas o emuladores.

Adiciones especiales:

  • ‘Modo Hermana’ desbloqueable, una especie de secuela de la historia de Desmond.
  • Código Konami y ‘Silla de accesibilidad’ [al encontrar una silla en el juego donde te sientas presionando Arriba].
  • 5 jefes más 1 jefe no tan oculto.
  • Tienda del juego que se actualiza con el tiempo.
  • Reproductor de música dedicado al jugar en el modo Game Boy DMG (original).
🧛🏼‍♂️

¡Muere monstruo, no perteneces a este mundo!

Más de:
Castlevania Castlevania
