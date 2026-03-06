Castlevania: Order of Shadows – Golden Belmont recrea el título de Java como un juego gratuito para Game Boy Color

Por allá en 2007, antes de la masificación de los ‘smartphones’, Konami Mobile desarrollaba juegos para teléfonos Java, con pantallas pequeñas y controles imprácticos, pero no por ello inevitables. Además de adaptaciones de Aria of Sorrow y Dawn of Sorrow menores frente a las originales de GBA, lanzó Castlevania: Order of Shadows. El desarrollador independiente Elvies se dispuso a adaptar dicho juego a través de GB Studio, lo que técnicamente lo convierte en un ‘demake’ para Game Boy Color, pero mucho más jugable.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Castlevania. Seguir

Desmond Belmont –heredero del látigo Vampire Killer– y sus dos medio hermanas, Zoe y Dolores, buscan en el castillo maldito a un culto llamado ‘La Orden’, que por variar intenta resucitar a Drácula. Este juego se desarrolla a finales del siglo XVII y es una historia paralela al canon oficial (como Legends), por lo tanto no forma parte de la cronología oficial de Koji Igarashi. En Castlevania: Order of Shadows – Golden Belmont el año es 1666, pero los personajes siguen intactos y la exploración 2D tiene toques RPG.

Castlevania: Order of Shadows – Golden Belmont reconstruye el infame juego de Java desde cero con una historia reimaginada, que alinea la cronología con Legends, el cancelado Resurrection para Dreamcast y el guion original de Order of Shadows. Esta nueva versión se puede jugar directamente a través de itch.io o descargar gratuitamente como ROM de Game Boy Color para consolas o emuladores.

Adiciones especiales:

‘Modo Hermana’ desbloqueable, una especie de secuela de la historia de Desmond.

Código Konami y ‘Silla de accesibilidad’ [al encontrar una silla en el juego donde te sientas presionando Arriba].

5 jefes más 1 jefe no tan oculto.

Tienda del juego que se actualiza con el tiempo.

Reproductor de música dedicado al jugar en el modo Game Boy DMG (original).