Catherine: Full Body y XCOM 2 llegarán a Switch, según filtración

¡Más juegos conocidos se unirán a la consola híbrida de Nintendo! En esta ocasión se trata de un reconocido título de estrategia en un mundo de ciencia ficción y un inclasificable juego de puzles con elementos de horror y estética anime. Hablamos de XCOM 2 Collection y Catherine: Full Body.

Esto lo sabemos gracias a una nueva filtración. El Comité de Clasificación de juegos de Corea agregó recientemente ambos títulos a su base de datos. Como bien sabemos, esta clase de filtraciones suelen ser bastante confiables. Es muy probable que 2K Games y SEGA hagan muy pronto los anuncios oficiales.

XCOM 2 es un juego de estrategia por turnos en el que luchamos contra una invasión extraterrestre. Es ampliamente reconocido por su alta dificultad. Salió originalmente a la venta en 2016 para PC, Xbox One y PlayStation 4. De acuerdo a la filtración, la versión que llegará a Switch será XCOM 2 Collection, la cual incluye la expansión War of The Chosen junto a otro contenido descargable.

Catherine: Full Body es una versión mejorada y con contenido extra del juego de terror y puzles de 2011. Es la historia de un hombre llamado Vincent, que comienza a tener extrañas pesadillas en las que debe escalar una torre de bloques justo cuando comienza a serle infiel a su novia Katherine con otra mujer llamada Catherine. Aquí pueden leer nuestra reseña.

Via: Gematsu

Fuente: Comité de Clasificación de juegos de Corea