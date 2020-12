En 1999, el desarrollador japonés Daisuke Amaya —mejor conocido como ‘Pixel’— comenzó a trabajar en solitario en un proyecto que se convertiría en uno de los más importantes títulos independientes de la historia. El resultado, publicado en PC cinco años después, fue el increíble Cave Story y es el juego gratis de esta semana para Epic Games Store.

Cave Story es un ‘metroidvania’ en el que controlamos a un personaje amnésico que despierta en una cueva. Pronto se convierte en protector de los Mimiga, la especie que habita el lugar y que es atacada por un malvado científico. A medida que avanza la trama descubriremos el misterioso pasado del protagonista y los secretos que guarda este lugar.

Este aclamado título se puede encontrar gratis en su versión ‘plus’ hasta las 10:00 a.m. (hora de Colombia) del 10 de diciembre de 2020. Esta es una versión publicada por Nicalis que cuenta con varias mejoras, sobre todo a nivel gráfico y sonoro. Pueden agregar Cave Story gratis a su colección entrando a su página en Epic Games Store y dando click en ‘Obtener’.

Si no han jugado este clásico, no pueden desperdiciar esta oportunidad de hacerlo. No solo es un gran título que cuenta con una buena historia, personajes, música y jugabilidad, sino que su influencia se puede sentir en todo el mundo de los juegos ‘indies’.

Ya se reveló que los juegos gratis de la próxima semana serán Pillars of Eternity – Definitive Edition y Tyranny – Gold Edition.

Fuente: Epic Games Store