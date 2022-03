Desde que la invasión a Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022, el ataque no provocado de Rusia ha sido objeto de críticas y sanciones económicas a oligarcas y políticos rusos. Sin embargo, varias compañías también han decidido ejercer presión por medio de medidas más generales. Hace poco, The Verge anunció que Apple ha dejado de vender productos en el país. De igual forma, EA Sports anunció que retirará la selección de Rusia de FIFA 2022.

Ahora, una de las compañías más grandes de la región se ha unido a este movimiento. Se trata de CD Projekt Red, responsable de juegos como The Witcher III: Wild Hunt y Cyberpunk 2077. Esto sucede un día después de que Mykhailo Fedorov —primer ministro de Ucrania— solicitara que PlayStation, Xbox y otras compañías abandonaran el mercado ruso.

¿Qué implica el cese de ventas de CD Projekt Red en Rusia y Belarús?

Para apoyar a Ucrania, CD Projekt Red detendrá todas sus ventas en Rusia y Belarús.

“La totalidad de CD Projekt Group se mantiene firme junto con el pueblo de Ucrania. Si bien no somos una entidad política capaz de influenciar directamente cuestiones del estado y no aspiramos serla, creemos que las entidades comerciales tienen el poder de inspirar un cambio global en el corazón y la mente de la población. Sabemos que los jugadores en Rusia y Belarús, individuos que no tienen que ver con la invasión a Ucrania, serán impactados por esta decisión. Sin embargo, esta acción busca impulsar que la comunidad global hable sobre lo que está pasando en el corazón de Europa”.

Además de detener la venta de todos sus juegos físicos en Rusia y Belarus, CD Projekt Red ha anunciado que también dejará de distribuir juegos digitales por medio de la paltaforma GOG.

CD Projekt Red tiene sede en Warsaw, Polonia. Este país comparte frontera con Ucrania y Belarús. Desde el comienzo de los ataques de Rusia, Polonia ha recibido más de 280.000 refugiados ucranianos. No menos importante, ha colaborado con su vecino enviando armas.

Fuente: cuenta oficial de CD Projekt Red en Twitter