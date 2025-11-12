Videojuegos

Centros comerciales y países de Latinoamérica confirmados para la gira Nintendo Mall Tour en temporada navideña

Colombia cuenta con la mayor cantidad de semanas.

Aunque ya conocíamos los países donde tendrá lugar el Nintendo Mall Tour Latinoamérica, la temporada navideña está a la vuelta de la esquina y Nintendo llevará sonrisas a los consumidores de seis países de la región con el Nintendo Mall Tour Latinoamérica.

Esta actividad, totalmente gratuita y abierta a niños y adultos, estará disponible en 14 centros comerciales seleccionados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, permitiendo a los visitantes, amigos y familiares, probar demos de juegos para la consola Nintendo Switch, como Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, y demos de juegos para la consola Nintendo Switch 2, como Mario Kart World y Donkey Kong Bananza, entre otros lanzamientos.

Lista de fechas, ciudades y centros comerciales del Nintendo Mall Tour Latinoamérica

*Este calendario es susceptible a cambios.

PaísCiudadFecha Centro comercial*
ArgentinaBuenos AiresDel 21 al 30 de noviembre de 2025Unicenter Shopping
Chile   SantiagoDel 18 al 30 de noviembre de 2025Mallplaza Vespucio
Colombia  BogotáDel 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2025Centro Comercial Titán Plaza
MéxicoQuerétaroDel 13 al 19 de noviembre de 2025Paseo Querétaro 
MéxicoGuadalajaraDel 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2025La Perla 
MéxicoMonterreyDel 7 al 13 de diciembre de 2025Paseo La Fe 
MéxicoPueblaDel 20 al 26 de diciembre de 2026Solesta Puebla 
MéxicoCiudad de MéxicoDel 3 al 9 de enero de 2026Parque Toreo 
Perú  LimaDel 22 al 30 de noviembre de 2025Jockey Plaza
Brasil BrasiliaDel 11 al 21 de abril de 2026Shopping Iguatemi Brasilia
BrasilMaceióDel 5 al 14 de diciembre de 2025Parque Shopping Maceió
BrasilRío de JaneiroDel 16 al 25 de enero de 2026Shopping  Park Jacarepaguá
BrasilSao PauloDel 22 de febrero al 3 de marzoCentro comercial Anália Franco
BrasilCuritibaDel 7 al 16 de marzoCentro comercial  Mueller
BrasilBrasiliaDel 11 al 21 de abrilCompras  Iguatemi Brasilia

Además de jugar, podrás recibir obsequios como pósters, calcomanías (hasta agotar existencias) y tomarte fotos con Mario en sesiones de encuentro con los fans. Importante tener en cuenta que los horarios y fechas pueden cambiar sin previo aviso.

Tras el previo anuncio, varios usuarios de otros países latinos, especialmente Centroamérica, manifestaron su descontento con la decisión por parte de Nintendo of America de solo tomar en cuenta seis países principales. Países como Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Uruguay, Paraguay o Bolivia no están entre los elegidos para recibir el Nintendo Mall Tour Latinoamérica. La razón sería que la representación de la marca en estos países es muy pequeña y hasta inexistente en ciertos casos. En otros como Venezuela, la situación política y social pasa factura.

Pokémon Pokopia ya tiene fecha de lanzamiento, pero la edición «física» será una decepcionante Game-Key Card (Tarjeta llave de juego)

Vía: Twitter/X de Nintendo Latam

