Centros comerciales y países de Latinoamérica confirmados para la gira Nintendo Mall Tour en temporada navideña

Aunque ya conocíamos los países donde tendrá lugar el Nintendo Mall Tour Latinoamérica, la temporada navideña está a la vuelta de la esquina y Nintendo llevará sonrisas a los consumidores de seis países de la región con el Nintendo Mall Tour Latinoamérica.

Esta actividad, totalmente gratuita y abierta a niños y adultos, estará disponible en 14 centros comerciales seleccionados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, permitiendo a los visitantes, amigos y familiares, probar demos de juegos para la consola Nintendo Switch, como Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, y demos de juegos para la consola Nintendo Switch 2, como Mario Kart World y Donkey Kong Bananza, entre otros lanzamientos.

Lista de fechas, ciudades y centros comerciales del Nintendo Mall Tour Latinoamérica

*Este calendario es susceptible a cambios.

País Ciudad Fecha Centro comercial* Argentina Buenos Aires Del 21 al 30 de noviembre de 2025 Unicenter Shopping Chile Santiago Del 18 al 30 de noviembre de 2025 Mallplaza Vespucio Colombia Bogotá Del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2025 Centro Comercial Titán Plaza México Querétaro Del 13 al 19 de noviembre de 2025 Paseo Querétaro México Guadalajara Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2025 La Perla México Monterrey Del 7 al 13 de diciembre de 2025 Paseo La Fe México Puebla Del 20 al 26 de diciembre de 2026 Solesta Puebla México Ciudad de México Del 3 al 9 de enero de 2026 Parque Toreo Perú Lima Del 22 al 30 de noviembre de 2025 Jockey Plaza Brasil Brasilia Del 11 al 21 de abril de 2026 Shopping Iguatemi Brasilia Brasil Maceió Del 5 al 14 de diciembre de 2025 Parque Shopping Maceió Brasil Río de Janeiro Del 16 al 25 de enero de 2026 Shopping Park Jacarepaguá Brasil Sao Paulo Del 22 de febrero al 3 de marzo Centro comercial Anália Franco Brasil Curitiba Del 7 al 16 de marzo Centro comercial Mueller Brasil Brasilia Del 11 al 21 de abril Compras Iguatemi Brasilia

Además de jugar, podrás recibir obsequios como pósters, calcomanías (hasta agotar existencias) y tomarte fotos con Mario en sesiones de encuentro con los fans. Importante tener en cuenta que los horarios y fechas pueden cambiar sin previo aviso.

Tras el previo anuncio, varios usuarios de otros países latinos, especialmente Centroamérica, manifestaron su descontento con la decisión por parte de Nintendo of America de solo tomar en cuenta seis países principales. Países como Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Uruguay, Paraguay o Bolivia no están entre los elegidos para recibir el Nintendo Mall Tour Latinoamérica. La razón sería que la representación de la marca en estos países es muy pequeña y hasta inexistente en ciertos casos. En otros como Venezuela, la situación política y social pasa factura.

