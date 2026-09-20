Chainsaw Man Devilcrush es el nombre del juego para dispositivos móviles del chico motosierra

El pasado mes de junio, durante la transmisión especial que celebró los 15 años del estudio MAPPA, conocimos el opening del juego oficial para dispositivos móviles de Chainsaw Man. Ahora, durante el tercer día de Tokyo Game Show 2026, fue revelado una nueva imagen promocional junto al título oficial que tendrá el juego. Este es Chainsaw Man Devilcrush.

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¿Cuándo sale Chainsaw Man Devilcrush?

Desafortunadamente, en esta ocasión solo se reveló el nombre del juego y un nuevo arte oficial del juego. Adicionalmente, la página oficial de Chainsaw Man Devilcrush ya se encuentra activa y en ella se confirma que el videojuego de Chainsaw Man se encuentra en desarrollo para Android y iOS. Así que tendremos que esperar un poco más —posiblemente hasta Jump Festa 2027, en diciembre— para conocer por lo menos cuándo iniciará el periodo de preregistro en App Store y iTunes.

¿Cuándo sale la segunda temporada del anime de Chainsaw Man?

Por el momento, solo fue anunciado que la segunda temporada de Chainsaw Man, que adaptará el arco de los asesinos internacionales se encuentra en producción. Sin embargo, el nuevo tráiler confirmó que esta nueva tanda de episodios llegará en algún momento del 2027.

¿Desde dónde empezar a leer el manga de Chainsaw Man para continuar la historia desde el final de la película del arco de Reze?

Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze inicia desde el capítulo 40 del manga de Tatsuki Fujimoto. Todo el filme abarca todo el arco hasta el capítulo 52. Así que para continuar la historia justo donde termina la película de Chainsaw Man si no pueden esperar hasta el estreno de la segunda temporada en el 2027 deben leer desde el capítulo 53 del manga llamado En un sueño. Este capítulo se ubica en el volumen o tankōbon siete del manga de Chainsaw Man.

Fuente: @CHAINSAWDC_GL