Chappell Roan llega a Fortnite Festival en febrero de 2026 – Así lucen sus skins y objetos cosméticos

¡Buena suerte, nena!

Entre las listas de deseos con músicos que queremos ver en el juego, ella siempre estaba en los primeros lugares y por mucho tiempo se rumoreo su llegada al juego… y finalmente se volvió realidad. Epic Games reveló que la cantante Chappell Roan será la protagonista de la próxima temporada de Fortnite Festival, así que veremos sus skins y objetos cosméticos inspirados en ella tanto en el pase como en la tienda en el mes de febrero de 2026.

El pase musical con el atuendo y objetos de la cantante de Hot To Go!, Pink Pony Club y Good Luck, Babe! llegará al juego tras las actualización del jueves 5 de febrero de 2026. Si compramos el pase recibiremos el atuendo Chappell Roan rosa inspirado en su gira Poni Rosa y si completamos conseguiremos la versión roja.

Pueden ver cómo lucen estos atuendos a continuación.

El pase también incluye accesorios como la mochila retro Estrella de poni rosa, el keytar Princesa Midwest, Micrófono Solista del Metro y la Batería Ritmo Supernova en estilos tanto rosa como rojo.

La otra skin de Chapell Roan que llegará a Fortnite se pondrá a la venta en la tienda es el de «Roan of Arc», inspirado en la armadura que viste en algunas presentaciones de Good Luck, Babe!.

El lote de esta skin en la tienda estará acompañado de un pico, el gesto de baile Pink Pony Club, el gesto transversal Femininomenon y el compañero Poni Rosa que combina el «poni rosa» con la llama mascota de Fortnite.

En cuanto a pistas de improvisación con temas de la cantante, llegará por primera vez «Pink Pony Club»y tendremos disponibles de regreso de «Good Luck, Babe!», «HOT TO GO!» y «The Giver», que ya se habían pasado por la tienda. Para finalizar, el escenario del modo Festival tendrá temática de castillo medieval inspirado en la gira Visions of Damsels & Other Dangerous Things.

