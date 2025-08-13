Chibi-Robo se escabulle entre los juegos de GameCube para Switch 2

Debido a que es la consola más reciente de la compañía, los juegos de GameCube para Switch 2 han tomado protagonismo entre los lanzamientos para Nintendo Switch Online + Expansion Pack. El próximo juego de GameCube para Nintendo Switch 2 ya está confirmado. Se trata del primer juego de Chibi-Robo y llegará al catálogo de Nintendo Classics el próximo 20 de agosto a las 8:00 pm.

Chibi-Robo fue lanzado por primera vez en 2005 (2006 en Occidente), estará disponible únicamente para los miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack con una consola Switch 2. Lamentablemente, los propietarios del primer Switch solo pueden llegar hasta los juegos de Nintendo 64 y GameCube es un no rotundo.

Chibi-Robo es un robot de 10 cm que ha llegado a la casa de los Sanderson con el objetivo de ayudar a la familia a disfrutar al máximo de la vida y encontrar la felicidad. Día y noche, ayudará en todo lo que pueda, ya sea limpiando o buscando objetos perdidos. Este título «chibi» de acción y aventuras, lanzado originalmente para la consola Nintendo GameCube, recibió dos secuelas para Nintendo DS (una exclusiva de Japón), un juego de realidad aumentada para 3DS y otro último de plataformas.

Aspirarás a lo más alto de los Chibi-Rankings acumulando Puntos de Felicidad y Moolah (dinero). Se rumorea que Chibi-Robo se convertirá en Super Chibi-Robo si llega a lo más alto del ranking. Pero entre una hija que solo habla el idioma de las ranas y juguetes que cobran vida cuando los humanos no están cerca, Chibi-Robo tiene mucho trabajo por delante en la misteriosa casa Sanderson.

The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soul Calibur 2 y F-Zero GX fueron los primeros juegos de GameCube disponibles en Nintendo Switch Online. Después de Super Mario Strikers y ahora Chibi-Robo, les seguirán Fire Emblem: Path of Radiance, Pokémon XD: Gale of Darkness, Super Mario Sunshine, Luigi’s Mansion y Pokémon Colosseum, sin un orden específico confirmado.