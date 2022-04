Uno de los juegos indies más llamativos que hemos encontrado en los últimos años es Chicken Police: Paint it Red. Este híbrido de novela visual y aventura gráfica nos hace vivir una emocionante historia ‘noir’ de detectives en la que todos los personajes son animales antropomórficos. Pueden leer nuestra reseña de la versión de Nintendo Switch aquí.

Si no jugaron este intrigante título cuando salió originalmente en 2020, no pierdan la oportunidad de hacerlo ahora. Chicken Police: Paint it Red finalmente está disponible para las consolas de nueva generación: PS5 y Xbox Series X|S.

Además de resolución 4K, la versión de este juego para PS5 aprovecha al máximo las capacidades del control DualSense para crear una mejor ambientación y hacer que las secuencias de acción sean más emocionantes.

Como pudieron ver en el tráiler, tiene soporte para los gatillos adaptativos, vibración inmersiva y el bafle del control.

Chicken Police: Paint it Red cuesta 60.900 pesos colombianos para Xbox Series X|S (rebajado a 39.585 pesos al momento de realizar esta nota) y $19.99 dólares para PS5 (Aproximadamente 75.600 pesos), pero tiene un 25% de descuento hasta el 28 de abril de 2022 y sale aún más barato si tenemos PS Plus.

Fuente: HandyGames