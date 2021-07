China usará reconocimiento facial para impedir que menores de edad jueguen videojuegos hasta tarde

Estamos familiarizados con el control que tiene el gobierno de China sobre el mundo de los videojuegos en su país, sobre todo mediante la poderosa empresa Tencent. Recientemente anunciaron una medida para ejercer control sobre el tiempo que pasan los niños con los videojuegos que tiene muy preocupados a muchos, pero ha hecho sentir alivio a muchos padres de familia en el gigante asiático.

A partir de hoy, 6 de julio, la plataforma de reconocimiento facial de Tencent se integrará con algunos de los videojuegos más populares de la compañía en China. Entre ellos se encuentran Game for Peace y Honor of Kings, mejor conocidos como PUBG Mobile y Arena of Valor en occidente. El objetivo es impedir que los menores de edad jueguen entre las 10:00 p.m. y 8:00 a.m.

Tencent y el gobierno de China ya han tomado muchas medidas en el pasado para impedir que los menores pasen mucho tiempo con los videojuegos, incluyendo registros obligatorios con el nombre real. Sin embargo, muchos usuarios lograron burlar estas medidas usando las cuentas de sus padres.

La razón para todas estas medidas es, supuestamente, reducir una supuesta epidemia de adicción a los videojuegos. Culpan a esto de casos como adolescentes robando dinero a sus padres y pasando demasiado tiempo en cafés de Internet. Las autoridades también culpan a los videojuegos de muchos casos de miopía infantil.

Aunque muchos padres de familia están felices con la noticia, los adolescentes están enojados por estas nuevas restricciones. Algunos también dicen que este abuso del reconocimiento facial en el mundo de los videojuegos atenta contra la privacidad de los ciudadanos en China.

Fuente: Sixth Tone