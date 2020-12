Christopher Nolan está abierto a convertir una de sus películas a videojuego

El renombrado director de cine Christopher Nolan reveló que estaría interesado en ver alguno de sus trabajos convertido a un videojuego. Aunque la idea es seductora para el cineasta, lo que no quiere es que dicha adaptación se vuelva un producto derivado.

En una entrevista con Geoff Keighley, Nolan confesó que tiene un gran respeto por el medio de los videojuegos y reconoce el esfuerzo de producir uno, comparado con el de las películas. “Hacer películas es complicado y toma mucho tiempo. Hacer videojuegos es mucho más complicado y toma mucho más tiempo”, afirmó Nolan.

“La forma en la que industria de los juegos funciona es difícil. No quieres hacer algo licenciado o atarlo a algo y usar la marca establecida por la película. De la misma forma cuando se hace una película basada en un videojuego. No quieres desviarte de la marca, sino que sea algo grandioso en su propio derecho”.

Christopher Nolan no ha intentado realizar este proceso porque sus películas lo mantienen ocupado. Dice que no es algo que se debe tomar a la ligera, pero definitivamente es algo en lo que está interesado.

Recientemente, Nolan presentó en The Game Awards el premio por el Juego del Año, el cual fue otorgado a The Last of Us: Part II. Su incursión en los videojuegos se hizo más prominente cuando aprovecho la plataforma de difusión que tiene Fortnite para promocionar Tenet, al proyectar en el juego tres de sus películas.

Sería algo interesante ver alguna producción suya hecha como un juego.

Vía: VG24/7