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Chucky seguirá los pasos de Pinhead y Michael Myers: dejará de estar disponible en Dead by Daylight por problemas con la licencia

Derechos sobre el muñeco.

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Por más que critiquemos la exagerada «crossoverización» de los videojuegos, hay que aceptar que gran parte del encanto que tiene Dead by Daylight es tener a todos los villanos del cine de horror juntos en un mismo título. Tristemente, ese encanto se está desvaneciendo poco a poco por culpa de los acuerdos de licenciamiento de esos mismos personajes.

Ahora que por fin lograron desenrredar los problemas con el personaje Jason de Viernes 13 y lo agregaron al juego, otro icónico ‘slasher’ tendrá que abandonarlo. Behaviour Interactive anunció que el asesino Chucky será removido de las tiendas el 24 de noviembre de 2026 y ya no podremos adquirlo para jugar con él en Dead by Daylight, aunque quienes lo consigan a él y sus objetos cosméticos —entre los que se cuenta la apariencia de Tiffany— antes de ese día podrán conservarlos y seguir jugando con el muñeco diabólico.

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Esto ya había ocurrido antes con Pinhead de Hellraiser, Michael Myers de Halloween y los personajes de Stranger Things, aunque en este último caso se pudieron volver a negociar los derechos y se pusieron a la venta junto a un nuevo capítulo basado en esa serie.

Aunque no hay un pronunciamiento oficial sobre las razones que llevaron a terminar el acuerdo de licenciamiento para usar a Chucky. Los derechos de propiedad intelectual sobre el personaje los tiene Universal Pictures, pero hay rumores de que actualmente hay un conflicto al respecto con Amazon/MGM —dueños de los derechos sobre la primera película: Child’s Play— pero hay poca información confirmada al respecto. Esto es una gran lástima porque los fanáticos del personaje esperaban que la genial serie de televisón Chucky fuera revivida y pudieramos tener una cuarta temporada. Si hay conflictos por los derechos esa posibilidad se reduce enormemente.

También es probable que, igual que con los personajes que anteriormente abandonaron DbD, se esté preparando un videojuegos de Chucky. ¿Será cierto?

Debido a esta situación, el capítulo de Chucky y todos sus objetos cosméticos en Dead By Daylight estarán a mitad de precio en las plataformas PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, Steam y Epic Games Store entre el 26 de octubre y el 24 de noviembre, día en que será retirado de las tiendas.

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Dead by Daylight es un juego de pago con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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