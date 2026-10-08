Chun-Li y Ryu de la película de Street Fighter se lucen como skins en Fortnite – fecha, contenido del lote e imágenes

Aunque Chun-Li y Ryu ya tienen skins en Fortnite junto a otros personajes de la serie de juegos de pelea Street Fighter como Guile, Cammy, Blanka y Sakura, pronto van a «repetir» ese honor con la llegada de la película. Se acercan nuevos atuendos inspirados en la apariencia que tienen en ese filme en el que son interpretados por Callina Liang y Andrew Koji.

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El lote de la película llegará a la tienda del juego en la noche del sábado 10 de octubre de 2026 en anticipación para el estreno de la cinta en las salas de cine el jueves 15. Así lucen las nuevas skins de Chun-Li y Ryu de esta colaboración, las cuales podemos ver gracias al minero de datos FireMonkey.

Obviamente tendrán versiones LEGO.

Ryu también tendrá una versión ‘Oscura’ que parece spoilear la presencia de Evil Ryu en la película

Además de las skins de Ryu y Chun-Li de la nueva película, este lote de Street Fighter en Fortnite incluirá los siguientes objetos cosméticos.

Mochila Retro Hadouken + Estilo alternativo

Mochila retro Moneda de Invitación de Chun-Li

Pico Puños de Hado + Estilo alternativo

Pico Nunchaku de Chun-Li

Gesto Destrozador de autos

Espray ‘Ready. Set. Fight’

Antes de llegar a la tienda, la skin de Chun-Li con la apariencia de la actriz Callina Liang y el espray se podrán ganar en una Copa especial que se llevará a cabo el 9 de octubre.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para las plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.