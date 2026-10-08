Videojuegos

Chun-Li y Ryu de la película de Street Fighter se lucen como skins en Fortnite – fecha, contenido del lote e imágenes

Callina Liang y Andrew Koji podrán jugar con ellos mismos.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Aunque Chun-Li y Ryu ya tienen skins en Fortnite junto a otros personajes de la serie de juegos de pelea Street Fighter como Guile, Cammy, Blanka y Sakura, pronto van a «repetir» ese honor con la llegada de la película. Se acercan nuevos atuendos inspirados en la apariencia que tienen en ese filme en el que son interpretados por Callina Liang y Andrew Koji.

El lote de la película llegará a la tienda del juego en la noche del sábado 10 de octubre de 2026 en anticipación para el estreno de la cinta en las salas de cine el jueves 15. Así lucen las nuevas skins de Chun-Li y Ryu de esta colaboración, las cuales podemos ver gracias al minero de datos FireMonkey.

- Publicidad -

Obviamente tendrán versiones LEGO.

Ryu también tendrá una versión ‘Oscura’ que parece spoilear la presencia de Evil Ryu en la película

Además de las skins de Ryu y Chun-Li de la nueva película, este lote de Street Fighter en Fortnite incluirá los siguientes objetos cosméticos.

  • Mochila Retro Hadouken + Estilo alternativo
  • Mochila retro Moneda de Invitación de Chun-Li
  • Pico Puños de Hado + Estilo alternativo
  • Pico Nunchaku de Chun-Li
  • Gesto Destrozador de autos
  • Espray ‘Ready. Set. Fight’

Antes de llegar a la tienda, la skin de Chun-Li con la apariencia de la actriz Callina Liang y el espray se podrán ganar en una Copa especial que se llevará a cabo el 9 de octubre.

Más sobre Fortnite

Así luce en Fortnite la skin del Ciervo del juego de Roblox 99 Noches en el Bosque y sus objetos cosméticos
 Así luce en Fortnite la skin del Ciervo…
La colaboración de Hollow Knight con Fortnite deja ver los objetos cosméticos que llegarán a la tienda
 La colaboración de Hollow Knight con Fortnite deja…
Estos son todos los objetos cosméticos de la colaboración de Freddy Krueger y Pesadilla sin Fin con Fortnite
 Estos son todos los objetos cosméticos de la…
Cómo conseguir gratis al mapache Jimothy como compañero en Fortnite
 Cómo conseguir gratis al mapache Jimothy como compañero…
Hollow Knight, Hazbin Hotel y Depredador: Tierras salvajes también serán colaboraciones durante Fortnite: Pesadillas 2026
 Hollow Knight, Hazbin Hotel y Depredador: Tierras salvajes…
Fortnite recibirá skins de Freddy Krueger, Slenderman, La Purga, Beetlejuice y Black Clover durante el evento Pesadilla descerebrada
 Fortnite recibirá skins de Freddy Krueger, Slenderman, La…

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para las plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

Más de:
Fortnite Fortnite
Así luce en Fortnite la skin del Ciervo del juego de Roblox 99 Noches en el Bosque y sus objetos cosméticos
Todos los juegos independientes, tráileres y anuncios de la presentación The Triple-i Initiative de octubre de 2026
Fatal Fury: City of the Wolves, Reina Mishima de Tekken 8 es el último personaje de la tercera temporada
Fatal Fury: City of the Wolves, Draken y Mikey ya tienen fecha de llegada y así es como pelean los invitados de Tokyo Revengers
Guía Silver Pines: Dónde están todas las mejoras de inventario (cangureras) y espacios de recuerdos
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Así luce en Fortnite la skin del Ciervo del juego de Roblox 99 Noches en el Bosque y sus objetos cosméticos
No hay comentarios

Lo último

Cómo sacar todos los finales de Silver Pines (guía sin spoilers)
Videojuegos
Guía Silver Pines: Cómo conseguir todos los Recuerdos
Videojuegos
Guía Silver Pines: Dónde están todos los mapas coleccionables de todas las áreas
Videojuegos
Anuncian Dead of Darkness 2, un juego de survival horror con geniales gráficos pixelados y perspectiva isométrica que luce muy bien
Videojuegos