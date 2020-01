Descubre qué fue lo que más jugaste en 2019 con el ‘cierre de año’ de PlayStation

Aunque ya llevamos un par de semanas en 2020, siempre resulta divertido mirar esos ‘resúmenes de año’ que nos ofrecen algunos servicios para descubrir qué fue los que más vimos, jugamos y escuchamos durante 2019. Se demoró un poco, pero PlayStation finalmente nos permite mirar hacia el año que terminó de forma similar a lo que Nintendo hizo hace algunas semanas.

Solo tenemos que visitar este sitio web e iniciar sesión con nuestra cuenta de PlayStation. Así podremos conocer varios datos sobre nuestra rutina de juego en las consolas de Sony. Entre los detalles que nos revelan podemos ver cuáles fueron los títulos que más jugamos y durante cuántas horas, cuántos juegos diferentes probamos, el género al que más nos dedicamos, el total de horas jugadas, la cantidad de trofeos que ganamos y hasta el día de la semana que más dedicamos a nuestra afición.

Una vez terminamos de revisar todos estos datos, podemos compartir el resultado en redes sociales. También nos ofrecen la posibilidad de redimir un nuevo tema dinámico y un grupo de imágenes de perfil relacionadas con el género que más jugamos. Para ello debemos buscar el botón que dice ‘Redeem your Prizes’. Sin embargo, varios usuarios han reportado que esta opción no está funcionando correctamente. Si no pueden redimir sus premios al primer intento, pueden volver más tarde.

¿Los sorprendieron estos resultados? ¿Jugaron más tiempo del esperado? ¿Menos? Ya veremos cómo se comparan estos datos con los que recibiremos al final de 2020.

Fuente: cierre de año de PlayStation