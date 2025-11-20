Cinco años de PS5: los 10 mejores juegos de la consola de Sony

Parece que fue ayer cuando, en medio de una pandemia global, Sony lanzó al mercado su consola de novena generación entre escasez de microtransistores y limitaciones a los trabajadores presenciales. Desde aquel entonces han pasado cinco años y para la compañía, la familia de PS5 y PS5 Pro va en la mitad de su vida útil. Pero las controversias no se han hecho esperar y el hecho de que muchos de sus exclusivos migraran también a PC, ha reducido el valor en la imagen de la última PlayStation.

Después de todo, ¿qué tiene para ofrecer una maquina de videojuegos que la diferencie de las demás si no son sus exclusivos?

En nuestro siguiente listado repasaremos los 10 mejores juegos de PS5 sin un orden particular. La gran mayoría comparten versiones en PC y un par en PS4, pero en general los elegimos por la forma en que aprovechan la consola actual sin apegarse demasiado al sistema predecesor –de ahí las notables ausencias de la casa–.

El juego plataformas por excelencia de PS5 y lo más cercano a un competidor real para el exfontanero de la Gran N. Astro Bot se ganó su lugar a pulso de DualSense con un manejo de control envidiable para otros juegos del mismo género. El pequeño robot puede considerarse la actual mascota no oficial de la compañía, tanto que por exclusividad y si tuviéramos que escoger el número 1 de PS5, bien podría llevarse el galardón. Team Asobi no solo tomó lecciones de sus colegas, también apelaron fuertemente a la nostalgia que solo una multitud de cameos de juegos anteriores de Sony y otras compañías pueden generar. Apenas para celebrar los 30 años de PlayStation.

La segunda parte en la trilogía de Final Fantasy VII Remake tenía una difícil tarea de adaptación pero Square Enix logró sacarla adelante, aún si se les fue la mano con los minijuegos. Explorar el mundo fuera de Midgar les dio oportunidad de presentar nuevos y relucientes entornos claramente evolucionados frente a los clásicos y originales polígonos del primer PlayStation. Algunas cosas tienen que cambiar a favor de la reimaginada historia, dejando más preguntas que respuestas, pero en general es altamente satisfactorio si no eres quisquilloso con los detalles del pasado. Es un paso obligatorio y expansivo para el desenlace que no esperamos antes de 2027, brindando cientos de horas de exploración y combate como la cereza del pastel.

¿Cómo transmitir a la perfección la clásica experiencia de un juego de rol de mesa como D&D en un formato tan diferente como los videojuegos? Baldur’s Gate 3 es la respuesta y Larian Entertainment los culpables. Muchos juegos han existido de Calabozos y Dragones, pero BG3 es el que se lleva a todos con una aventura compleja y profunda, tan diferente para cada jugador como en una partida real con dados multicaras. Lejos de ser un juego corto, sumerge a los jugadores en extensas partidas individuales o cooperativas donde el combate es retador y las decisiones parte de su dificultad, pues hasta la minúscula puede llevar a catastróficas consecuencias. Dungeon Masters y primíparos disfrutarán por igual de esta experiencia.

Sí, todos sabemos del problemático lanzamiento del mundo abierto futurista de CD Projekt Red, pero también debemos admitir que con el paso del tiempo lograron pulir el juego hasta obtener el resultado deseado. Esta impresionante urbe y sus terrenos baldíos en los alrededores hacen por el distópico futuro lo que The Witcher 3 por la fantasía oscura. El juego logra generar ese sentimiento devorador de una gigantesca metrópolis y hace de Night City un lugar donde el tiempo simplemente vuela. Los niveles de personalización son admirables y su combate no se queda atrás, mientras la fidelidad gráfica alcanzan un estándar pocas veces visto en mundos abiertos ambiciosos. Tienes muchas plataformas para experimentarlo, pero en PS5 se siente como en casa.

FromSoftware es el rey en el género ‘souls’ y este juego del año 2022 su mayor exponente. Aún por encima del ‘remake’ de Demon’s Souls exclusivo de PS5. El sentimiento de descubrimiento y libertad que genera, los nunca despreciables enemigos de mayor nivel y la siempre presente distracción exploratoria nunca dejan de asombrar. La aventura de Elden Ring siempre tiene algo increíble que mostrar en cualquier rincón de su mapa. Es uno de los mejores mundos abiertos de la era moderna pero no es para todo el mundo, ni familiar como un Zelda. Es castigador, pero recompensante una vez te acostumbras a su ritmo de juego. Tampoco se queda corto en contenido, ya sea por el juego base o junto a su expansión Shadow of the Erdtree.

Después del arrollador reinado de Persona 5, muchos esperaban ver la siguiente propuesta de Atlus en términos RPG. Sorprendentemente, aunque toma mucho de lo que hace especial a la fórmula Persona, Metaphor: ReFantazio mezcla una fuerte trama política y fantasía de manera inteligente, visualmente deslumbrante y con una banda sonora no menos apoteósica. Como es costumbre en Atlus, tiene una larga historia por explorar y un detallado sistema de combate por turnos que invita a la experimentación. Los altos niveles de producción de Studio Zero y sus artistas no decepciona, lo cual tampoco debería sorprender dado el historial de sus desarrolladores. ¿Pueden los videojuegos ser arte? Hace rato no necesitamos esa validación cuando existen juegos como este.

Si bien la secuela de Death Stranding no es radicalmente innovadora como el juego original de Hideo Kojima, expandir la construcción de mundo es lo que hace meritoria a esta segunda entrega. La historia puede resultar algo pretenciosa como por variar, pero es en la mayor opción de herramientas para el jugador donde las mecánicas alcanzan su punto más reconfortante. Pasando por Australia y México, Sam Porter ya no es solo un ejército de un solo hombre, sino parte de un equipo que en busca de restaurar la civilización, se enfrenta con lo peor y lo mejor de la humanidad. A pesar de los extraños giros de trama que se ven venir a kilómetros, Death Stranding 2: On the Beach es un ejemplo etéreo de lo que puede lograr la ciencia ficción mezclada con algo de realidad, un espectáculo para la vista en la consola de Sony de actual generación.

Insomniac Games ya había demostrado en PS4 lo que podía hacer con dos diferentes Spider-Man, pero la secuela simplemente necesitaba de PS5 para exprimir todo su potencial –y usar a dichos Spider-Man al mismo tiempo–. Es la Nueva York más ambiciosa que hayan creado, con un mundo abierto capaz de ser atravesado de la forma más fluida posible. No menos reflejado en sus animaciones de combate. Peter Parker y Miles Morales son los heroicos habitantes de una ciudad que se siente viva y nunca duerme, la facilidad para saltar entre ambos es imperceptible, mientras el nada despreciable elenco de villanos toma la delantera como las estrellas del momento. Es realmente difícil fallar cuando tienes el mundo arácnido de Marvel a tu disposición.

La sorpresa de los juegos como servicio que no han dado tan buen resultado para Sony, es justamente su mayor éxito en el género. Sin lugar a dudas el multijugador más agraciado de PS5 retoma el estilo que hizo popular a Starship Troopers en los noventa, sumergiendo a los jugadores en el papel de patriotas y demócratas. En este ‘shooter’ en tercera persona necesitas sobrevivir junto a tus aliados a hordas de enemigos y cumplir con los objetivos mientras el fuego amigo hace de las suyas. Una mecánica envolvente contra los típicos ‘shooters’ competitivos, que no acosa en demasía por monetizar la experiencia y permite a sus usuarios progresar a punta de diversión, más que de billetera. Mucho mejor compartido con amigos que jugado como lobo solitario.

Después de Baldur’s Gate 3 pensamos que no habrían mayores aportes en los clásicos RPG, pero este último puso un estándar que Kingdom Come: Deliverance 2 se propuso seguir con ahínco, más hacia el aspecto histórico realista que al de la fantasía. Es una vasta y longeva aventura ambientada en la Bohemia del pleno siglo XV, comprometida con brindar a los jugadores una de las clases de historia más entretenidas a la fecha. A veces esta cualidad histórica parece acercarlo a RPG de dos generaciones atrás, pero eso no es un punto negativo, todo lo contrario. Tan abierto y libre como su diseño lo permite, es la forma definitiva de aprender lecciones en otro tiempo solo relegadas a los libros y en menor medida a las películas.