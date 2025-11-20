Cinco años de Xbox Series: los 5 mejores juegos de la consola de Microsoft que deben jugar antes de finalizar el 2025

El 10 de noviembre de 2020, Microsoft lanzó oficialmente al mercado las Xbox Series S y X —las consolas de novena generación de la marca estadounidense—. Desde entonces, como es costumbre, la nueva consola de Xbox no ha salido libre de polémicas. Sin embargo, con ya cinco años de vida en el mercado, es momento de repasar aquellos juegos que todo poseedor de una Xbox Series —o aquellos que busquen comprar una en estas navidades— no pueden dejar pasar.

1. Indiana Jones y El Gran Círculo

Indiana Jones y El Gran Círculo se encuentra disponible en el catálogo de Xbox Game Pass.

Indiana Jones y El Gran Círculo es el primero de esta lista y el único de los cinco juegos que recomendamos que jueguen los poseedores de una Xbox Series X o S que se encuentran también en PlayStation 5. Desarrollado por Machine Games y lanzado a finales del 2024, el juego nos pone una vez más en el papel de Henry Walton Jones, Jr. en un mundo que adapta a la perfección el universo creado por George Lucas.

La historia del juego se sitúa entre la primera y tercera película y en nuestra reseña, les dijimos que si son fanáticos de la franquicia Indiana Jones y El Gran Círculo es fácilmente el mejor juego de la franquicia. Ya que, MachineGames logra reproducir de manera perfecta las dinámicas entre los personajes, los cuales gracias a la excelente actuación y la ambientación musical se complementan de manera perfecta para hacer sentir al jugador como en una de las películas de la trilogía clásica.

2. Avowed

Obsidian, el estudio detrás de The Outer Worlds ha estado ocupado. Ya que este año ha lanzado tres juegos y uno de estos es Avowed, con el cual el estudio californiano regresa a la construcción de mundos de fantasía. En nuestra reseña de Avowed, les dijimos que, el juego ofrece una narrativa madura, un mundo bonito y combates divertidos que ningún fan de Obsidian debería perderse, aunque sea por ver cómo Eora cobra vida en 3D en otro sabor. Eso sí, no es el título revolucionario que esperábamos, pero sin duda, es un juego divertido si te enfocas en su atrapante historia. Este juego se encuentra disponible para los suscriptores de Xbox Game Pass y se encuentra disponible tanto en PC como en consolas Xbox Series S y X.

3. Starfield

Starfield, el juego más ambicioso de Bethesda Game Studios de esta generación, es un RPG de mundo abierto que en el espacio. En esta historia, nuestra misión es explorar los misterios de una vasta y reactiva galaxia con un profundo sistema de personalización de naves espaciales.

Gracias a esto, los jugadores pueden diseñar, pilotar y gestionar su propia base flotante. Además de seguir la épica historia principal, puedes forjar tu propio destino: comerciar, minar, enfrentarte a facciones hostiles o incluso convertirte en un pirata estelar y en nuestra reseña de Starfield, les contamos que —aunque es un título con altas y bajas— en algunos aspectos asombra por su brillantez y extensión masiva. No es un juego de puntos medios y la recompensa para el jugador está en seguir su propio camino y dejarse perder en la galaxia creada por Bethesda. Starfield se encuentra disponible en Xbox Game Pass y de manera exclusiva para consolas Xbox Series.

4. Halo Infinite

Que sería de una lista de recomendaciones de juegos para Xbox sin la presencia del Jefe Maestro. Halo Infinite es la séptima entrega principal de la emblemática franquicia de Xbox, la cual este año tomo a la industria por sorpresa anunciado su llegada a PlayStation 5. En nuestra reseña de Halo Infinite, les contamos que 343 Industries ha entregado con Halo Infinite un gran trabajo en el diseño de niveles, dirección artística y música, en esta tercera entrega de la saga de los Forerunner. Esta nueva aventura de Jhon-117 logra transmitir lo que enamoró a miles de jugadores en sus primeras entregas. Además, el multijugador gratuito, por su parte, tiene una curva de aprendizaje fácil de digerir para los nuevos en la franquicia. El juego actualmente se encuentra en PC y también hace parte del catálogo de Xbox Game Pass.

5. South of Midnight

A principios del 2025, Compulsion Games lanzó South of Midnight, una experiencia corta que, al igual que los anteriores juegos, se encuentra disponible —en Game Pass— de manera exclusiva para consolas Xbox Series S y X. Si bien su jugabilidad —como dijimos en nuestra reseña— es uno de sus puntos débiles sus fortalezas narrativas y su ambientación gótica sureña junto a su banda sonora —una de las mejores del 2025— contribuye a mejorar la experiencia.

Adicional a estos títulos, los usuarios de Xbox también pueden disfrutar juegos como Hi-Fi Rush, Gears 5 o Keeper, el más reciente lanzamiento de Double Fine. Además de los juegos indie y AAA multiplataforma que han dejado una marca en esta generación como:

Entre muchos otros.