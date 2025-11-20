Cinco controversias de PS5 en sus cinco años de historia

Estamos celebrando cinco años desde el lanzamiento de las más recientes consolas de Microsoft y Sony. Aunque nos han dado muchas horas de diversión, también pueden ser fuente de frustraciones que nada tienen que ver con los juegos, sino con las absurdas decisiones tomadas por los directivos de las compañías, las limitaciones de sus diseños o simple mala suerte.

Es por eso que vamos a “celebrar” el quinto aniversario de PlayStation 5 y Xbox Series X|S recordando los momentos más controversiales y absurdos de la vida de estas consolas. Tenemos cinco momentos para la consola de Sony —pueden encontrar los de la consola de Microsoft aquí— que nos dejaron confundidos, molestos o incluso enojados.

Nadie podía conseguir una consola en su lanzamiento

Cuando la precompra de la consola comenzó en septiembre de 2020, las unidades disponibles se agotaron en cuestión de minutos y las cosas no mejoraron cuando llegó físicamente a las tiendas. La pandemia de COVID-19 y la guerra comercial entre China y Estados Unidos causaron una escasez global de chips que afectó toda la industria de objetos electrónicos durante casi tres años.

Aunque la situación eventualmente se reguló y la consola se volvió de fácil acceso en las tiendas e internet, muchos recuerdan que simplemente no pudieron tener una PS5 cuando la querían y podían comprarla.

La PS5 Slim no es tan ‘Slim’

Para Sony ya es prácticamente una tradición que a mitad del ciclo de vida de una consola lanza una versión ‘Slim’ más pequeña y ligeramente barata pero con las mismas capacidades. Ha sido así desde PSX hasta PS4. Pero el modelo “actualizado” de PS5 y PS5 Digital no solo resultó ser casi imperceptiblemente más pequeño (35,8 × 21,6 × 9,6 cm contra 39,0 × 26 × 9,2 cm) sino que era más caro y ni siquiera llevaba el nombre ‘Slim’.

Esta versión de la consola reemplazó la anterior en el mercado y fue objeto de muchos chistes y memes.

La PS5 Pro no es tan “Pro”

Además de su versión Slim, la predecesora de la PS5 —PlayStation 4— tuvo una versión ‘Pro’ más poderosa que ofreció menos tiempos de carga en los juegos y hacer que se vieran mejor en televisores 4K. Cuando llegó la hora de lanzar la versión ‘Pro’ de PS5, muchos usuarios esperaban que todos los juegos se pudieran jugar en 60fps 0 incluso 120 fps en 4K, pero no fue necesariamente así y muchos juegos aún requerían jugar a 30fps o 40fps en su mayor resolución. No solo eso, sino que muchos juegos literalmente se veían peor.

Para agregar sal a la herida, PS5 tenía un precio altísimo que la convirtió en una de las consolas más caras de la historia incluso tomando en cuenta la inflación.

Cada vez más cara

La gran mayoría de jugadores no somos pudientes y es bastante normal para nosotros esperar uno o dos años para que el precio de una consola baje un poco y así poder adquirirla. Ese no ha sido el caso con PS5, que ha aumentado de precio no una, sino dos veces.

La primera vez fue en 2022 y afectó solo algunos países bajo la excusa de las “condiciones económicas globales”. Pero recientemente lo volvió a hacer a nivel mundial con la misma excusa. Esto es sin tomar en cuenta el precio ya de por sí mayor que tiene la versión ‘Slim’, lo que hace que —incluso con el dólar perdiendo valor— siga siendo prohibitivamente cara para muchos.

Los juegos de PlayStation en PC

Una de las principales razones para comprar una consola específica es por sus juegos exclusivos. La marca PlayStation siempre se ha destacado por tener una gran cantidad de títulos AAA de alta calidad que no se pueden jugar en otras partes… hasta ahora. Durante esta generación, Sony comenzó a lanzar los juegos anteriormente exclusivos para PS4 o PS5 en PC.

Aunque las versiones para PC suelen salir muchos meses después de la de consola, muchos jugadores han considerado estos lanzamientos multiplataforma como “una traición” y hay quienes dicen que la posibilidad de tener todos juegos en PC hace que no valga la pena tener una PS5.