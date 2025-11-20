Cinco controversias de Xbox Series X|S en sus cinco años de historia

Estamos celebrando cinco años desde el lanzamiento de las más recientes consolas de Microsoft y Sony. Aunque nos han dado muchas horas de diversión, también pueden ser fuente de frustraciones que nada tienen que ver con los juegos, sino con las absurdas decisiones tomadas por los directivos de las compañías, las limitaciones de sus diseños o simple mala suerte.

Es por eso que vamos a “celebrar” el quinto aniversario de PlayStation 5 y Xbox Series X|S recordando los momentos más controversiales y absurdos de la vida de estas consolas. Tenemos cinco momentos de la consola de Microsoft —pueden encontrar los de la consola de Sony aquí— que nos dejaron confundidos, molestos o incluso enojados.

Confundidos por el nombre

Microsoft ya había logrado confundirnos bastante con el nombre Xbox One —que no es la primera consola de la marca como el nombre sugiere sino la tercera— pero nos dejó aún más perplejos con la consola que siguió. El nombre Xbox Series con sus variantes X y S dejó a muchos compradores confundidos y no faltaron los que terminaron comprando una Xbox One X sin querer por culpa de esto.

Tal parece que lo que Xbox quería era usar nuevas letras para referirse a futuras versiones de la consola (como la Slim o la Pro) y así dejar claro que se trataban de la misma familia, pero el público nunca lo entendió.

La capacidad de Series S

Se supone que la versión ‘S’ de la consola —más barata y pequeña— no tendría problemas para correr ninguno de los juegos como su hermana mayor —la series X— solo que a menor resolución y eso la hacía perfecta para quienes no tuvieran un monitor 4K, pero en realidad su baja capacidad si ha presentado problemas para usuarios y desarrolladores.

Muchos juegos han visto su lanzamiento aplazado en Xbox debido a problemas para correr sus juegos como es debido en la Series S. El mejor ejemplo de esto es Baldur’s Gate III que requirió mucha optimización extra para poder correr en pantalla partida para dos jugadores. También se ha rumoreado que la demora en lanzar otros juegos como Black Myth: Wukong se debe precisamente a que los desarrolladores no podían correr en juego correctamente en esa consola “menor”.

Aumento de precio de Game Pass

La “mejor oferta de videojuegos” fue por mucho tiempo este servicio por suscripción. Por un relativo bajo precio teníamos acceso a cientos de juegos en todo momento. Aunque la oferta se fue complicando poco a poco con la introducción de nuevos ‘niveles’ seguía siendo un gran negocio hasta que decidió aumentar enormemente los precios y cambiar el nombre de algunos niveles.

Este movimiento no solo causó enojo en la comunidad y causó montones de cancelaciones del servicio, sino que confundió a muchos jugadores que de un momento a otro ya no sabían en qué nivel estaban ni a qué juegos iban a tener acceso.

Juegos de Xbox en PlayStation

A comienzos de 2024, Phil Spence anunció que varios juegos publicados por Microsoft como Pentiment, Sea of Thieves y Hi-Fi Rush iban a dejar de ser exclusivos de Xbox en el mundo de las consolas y llegarían a PlayStation y Nintendo Switch. Aunque en ese momento dijo que grandes lanzamientos como Indiana Jones seguirían siendo exclusivos, eventualmente los mandaron también a la consola rival.

Ahora, hasta el nuevo Halo fue anunciado en consolas de PlayStation. Debido a esto, muchos consideran que la supuesta “guerra de consolas” ha llegado a su fin y que el ganador es claro. Mientras tanto, los dueños de consolas Xbox Series X|S se sienten injustamente abandonados.

Cierres de estudios y despidos masivos

Con diferencia, lo peor que ha hecho Xbox durante estos últimos cinco años. En este periodo hemos dicho adiós a estudios como The Initiative, Tango Gameworks, Alpha Dog Games y Arkane Austin y hemos presenciado cómo ha despedido a miles de desarrolladores, cancelando además juegos muy prometedores a diestra y siniestra.

Xbox es una de las corporaciones que más ha colaborado con la crisis de empleos que se vive en la industria de los videojuegos desde 2023. Muchos creen que esta obsesión con cortar gastos no tiene nada que ver realmente con la reestructuración de su la maltratada división de juegos de Microsoft, sino que quieren desviar dinero hacia el desarrollo de su desastrosa IA Copilot.