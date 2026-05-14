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Cinco juegos más de Virtual Boy añadidos a Nintendo Classics en Switch y Switch 2, que muy pocos pueden jugar

Veo la luz roja, y quema.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Cinco títulos clásicos de Virtual Boy ya están disponibles para jugar en Nintendo Switch y Switch 2 para los miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Las adiciones más recientes de Virtual Boy en los Nintendo Classics de consolas Switch habían sido Mario’s Tennis y Mario Clash en marzo para el día de MAR10. Los cinco nuevos juegos en concreto son:

🔴 V-Tetris
🔴 Jack Bros.
🔴 Space Invaders Virtual Collection
🔴 Virtual Bowling
🔴 Vertical Force

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En Japón, Virtual Fishing se añade a dichos cinco juegos.

Sin embargo, como debes saber, si no cuentas con uno de los visores de Virtual Boy para Switch y Switch 2 (plástico o cartón) vendidos por separado, no podrás jugarlos de la forma en que fue planeado. Lamentablemente, aún no es una opción poderlos jugar en 2D sin ver las dos pantallas miniatura juntas.

Como se supone que se trata de replicar la experiencia original de la consola más vituperada de Nintendo y con catastróficas ventas –incluso para su país de origen–, es obligatorio contar con alguno de estos visores, ya que la pantalla está dividida en dos segmentos para desplegar el 3D estereoscópico de tonalidad rojiza, una vez se ubica el sistema en los cascos. Incluso el kit VR de Labo es compatible con la aplicación de Virtual Boy, si de casualidad llegas a contar con ello.

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Virtual Insanity

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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